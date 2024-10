EDITORIAL-. Hablemos de pobreza

En la imagen un ejemplar de la Constitución Española, en la que se garantiza el derecho a una vivienda digna, cada vez más inaccesible

La pobreza va mucho más allá de las personas que piden a las puertas de los supermercados y las iglesias. En muchos casos, una pobreza más profunda e invisible angustia, asola y aísla a miles de españoles y cántabros que se pueden catalogar como «trabajadores pobres».

Los «trabajadores pobres» se definen como personas con empleo que viven en un hogar cuyos miembros están por debajo del umbral de la pobreza definido a escala nacional (Vázquez, X. M. C. (2021).

«En España hay pobres con trabajo. De acuerdo con las Estadísticas de la Unión Europea sobre la Renta y las Condiciones de Vida, España supera la media de la Unión Europea, figura entre los Estados con mayores porcentajes de personas pobres con trabajo y su tasa ya era alta incluso antes de la crisis financiera mundial de 2008» (Vázquez, X. M. C. (2021).

Piense en su entorno cercano y quizá le venga a la memoria ese amigo al que hace mucho tiempo que no ve porque ha dejado de quedar con su grupo habitual de conocidos. Quizás usted no lo sepa, pero es altamente probable que esa persona haya dejado de hacer cualquier tipo de vida social porque no tenga dinero ni para tomarse una cerveza cuando se reúnen los amigos.

La vida en cualquier ciudad de tamaño pequeño, mediano o grande en España es cada vez más difícil y cara: desde la vivienda inaccesible tanto en la modalidad de alquiler como de compra, hasta la movilidad para llegar de un punto a otro, pasando por los suministros básicos, alimentación o vestimenta, el coste se hace inasumible para millones de personas que sufren cada mes para pagar las facturas.

Los informes de Cáritas en Santander no dejan lugar a dudas: miles de cántabros requieren de la ayuda de la ONG católica y reciben alimentos mediante la implantación de la Tarjeta Monedero, cuya forma de trabajar sin duda beneficia la dignidad de la persona que necesita recurrir a estos servicios.

Cuando la pobreza entra por la puerta, la vida social salta por la ventana, y con ella también peligra la salud mental de la persona.

Esto lleva a las personas a la ansiedad y a la depresión, ya que el aislamiento hace que se deje de asistir a las citas y a las reuniones, y la persona va cayendo en un bucle del que es muy difícil salir.

La pobreza en el trabajo es una clara consecuencia de la precariedad a la que conduce el actual modelo económico, y los trabajadores pobres «presentan un estado de salud mental equiparable al de las personas en desempleo, y en todo caso peor al de las personas que están trabajando fuera del umbral de riesgo de pobreza» (Llosa, J. A., Agulló Tomás, E., Menéndez Espina, S., Rodríguez Suárez, J., & Boada Grau, J. (2020).

En 2019 solo Rumanía tenía una tasa de trabajadores pobres más alta que España en toda la UE, y a principios de 2020, antes de empezar la pandemia, el relator de Naciones Unidas Philip Alston señaló que España era un “país roto” que había abandonado a las personas en situación de pobreza y que no tomaba en serio los derechos sociales. (Benach, J. (2021). La desigualdad social es la peor pandemia. Salud 2000, 160(1), 6-10.

Bibliografía

Benach, J. (2021). La desigualdad social es la peor pandemia. Salud 2000, 160(1), 6-10.

Llosa, J. A., Agulló Tomás, E., Menéndez Espina, S., Rodríguez Suárez, J., & Boada Grau, J. (2020). Incertidumbre laboral, salud mental y apoyo social en trabajadores pobres. Athenea Digital, 20.

Vázquez, X. M. C. (2021). Pobres con trabajo: una categoría estadística en la Unión Europea y un colectivo sin entidad jurídica en España, al menos en su Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Documentación Laboral, (122), 73-88.

Síguenos en GOOGLE NEWS