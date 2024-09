El Día contra la Explotación Sexual se centrará en el consumidor de prostitución

Cantabria, a la cabeza en «puteros»

La Plaza del Ayuntamiento de Santander albergará este lunes 23 de septiembre, desde las 19 horas, distintos actos organizados por la plataforma

La Plataforma Abolicionista de Cantabria invitó hoy a la ciudadanía a participar este lunes 23 de septiembre en los distintos actos e iniciativas organizadas en Santander con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que este año se centrarán en el consumidor de la prostitución.

La conmemoración en Cantabria del 23 de Septiembre, día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas desde el año 1979, se iniciará en la Plaza del Ayuntamiento de Santander a partir de las 19 horas y concluirá con la lectura de un manifiesto de denuncia y de condena “de la explotación sexual que sufren millones de mujeres y niñas en el mundo”, según aclara en un comunicado la plataforma cántabra.

Así, la recientemente creada Plataforma Abolicionista del Sistema Prostitucional de Cantabria y la Asociación Nueva Vida instalarán distintas mesas con material informativo y de divulgación y se pondrán a la venta libros de diferentes autores y autoras sobre la prostitución y la trata.

Además, está prevista la distribución de un folleto dirigido a los hombres con el título “Yo no soy putero ¿Y tú? ¿Qué necesidad tienes?” y una performance “protagonizada por hombres y centrada en el consumidor de prostitución, que es quien la sostiene porque sin puteros no habría prostitución y sin prostitución no habría trata con fines de explotación sexual”, subraya la plataforma.

Las actividades programadas en Cantabria se completarán el 24 de septiembre con la charla organizada por la Red Cántabra contra la Trata, integrante de la Plataforma Abolicionista, con el título “España, la Tailandia europea”.

Esta charla, que se iniciará a las 19 horas en la sede de Casyc en la calle Tantín de Santander, será impartida por Kamila Ferreira, superviviente de prostitución, activista y escritora.

La Plataforma Abolicionista de Cantabria recuerda que “la demanda masculina de prostitución, esos 4 de cada 10 hombres que en España admiten haber pagado por acceder al cuerpo de mujeres, son los responsables de que existan espacios prostitucionales y de que se perpetúe un sistema de opresión y de desigualdad hacia las mujeres”.

“Y, a pesar de ello, a pesar de ser el eslabón clave del sistema prostitucional, el foco no suele ponerse sobre ellos ni aparecen en el imaginario colectivo ni en los debates acerca de la prostitución”, añade la plataforma cántabra que recalca que “no podemos permitir que estos hombres demandantes de prostitución, cómplices de explotación sexual y de trata, sigan amparados en la impunidad porque la vergüenza en este caso también tiene que cambiar de bando y que todo el estigma sea para los puteros”.

La Plataforma Abolicionista de Cantabria advierte que “la prostitución hoy no es como hace años un pequeño negocio artesanal sin repercusión económica; es una gran industria transnacional, que factura miles de millones de euros, que está plenamente interconectada con amplias redes de traficantes y proxenetas y con influencias en el poder político y mediático y que dedica ingentes recursos a fomentar la prostitución, captando niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad económica, social o emocional”.

El comunicado de la plataforma cántabra con motivo de la conmemoración del 23 de Septiembre rechaza que “este sistema prostitucional, que constituye junto con el tráfico de drogas y el tráfico ilegal de armas uno de los tres principales negocios criminales del planeta, busca su regularización para conseguir una mayor expansión del negocio en lo que se ha denominado la cultura de la prostitución o normalizar ese acceso por dinero al cuerpo de las mujeres y de cada vez más niños y niñas”.

Cantabria, a la cabeza de mujeres prostituidas

La Plataforma Abolicionista de Cantabria alude a los recientes resultados del avance del macroestudio sobre la trata y la explotación sexual del Ministerio de Igualdad, difundidos el pasado 17 de septiembre, que estima que 114.576 mujeres están en situación de prostitución en España, 1.891 de ellas en Cantabria, lo que “nos sitúa como la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de mujeres prostituidas”.

Para la plataforma cántabra “no es una utopía la abolición de la prostitución entendida no como su completa erradicación, sino como un proceso de deslegitimación social, de desmantelamiento de la industria y de drástica reducción del consumo”.

“Disponemos de una propuesta de texto de ley orgánica abolicionista elaborada por el movimiento feminista que criminaliza la compra de prostitución castigando a proxenetas y puteros y que ofrece reparación y atención integral a las mujeres en situación de prostitución”, subraya la Plataforma Abolicionista de Cantabria, que demanda que esta propuesta “sea discutida, enmendada y aprobada por el Parlamento español en el plazo más breve posible”.

Síguenos en GOOGLE NEWS