El mundo agrario en pie de guerra: Santander acogerá una gran manifestación el próximo 28 de febrero

-La manifestación, que engloba a todos los sectores ganaderos de la Cornisa Cantábrica, contará además con la asistencia de ganaderos del País Vasco, Asturias, Galicia y del norte de Castilla y León

Las Organizaciones Agrarias UGAM-COAG, ASAJA y UPA han informado hoy ante los medios de comunicación de la gran manifestación y tractorada que tendrá lugar el próximo 28 de febrero en Santander. Según han afirmado, ‘puede tratarse de la mayor manifestación agraria que se ha dado en Cantabria’, en la que intervendrán más de 200 tractores y a la que está previsto que acudan más de 2000 personas entre ganaderos y la sociedad civil.

“Vemos que la sociedad está apoyando nuestra causa porque saben lo importante que es la ganadería en la región”, ha manifestado el representante de ASAJA Enrique Ortiz.

La manifestación dará comiendo a las 11.30 de la mañana, en la calle Vargas, donde se irá concentrando la gente. En cabeza irán varios tractores y la pancarta principal. El recorrido continuará por el túnel con el resto de manifestantes y tractores hasta llegar a la Delegación del Gobierno, donde se hará entrega de un manifiesto a la nueva Delegada del Gobierno.

“Queremos dar las gracias al ayuntamiento de Santander, al Gobierno de Cantabria y a la policía por las facilidades que nos han dado para la tramitación de los permisos necesarios y albergamos la esperanza de que sea una protesta pacífica”, concluyó Ortiz.

Por su parte, el secretario general de UGAM-COAG, Gaspar Anabitarte concretó que esta manifestación engloba a todos los sectores ganaderos de la Cornisa cantábrica, y por ello, ha confirmado la asistencia de delegaciones del País Vasco, Asturias, Galicia y del norte Castilla y León.

Anabitarte trasladó los principales ejes de la protesta, que se resumen en que los precios agrarios están hundidos. Reclaman las modificaciones oportunas en la Ley de la cadena alimentaria que ‘acabe con la imposición de los precios desde el otro extremo de la cadena’.

‘Es necesario reestablecer el equilibrio en la cadena de valor, que afecta a toda la sociedad; plantear otro modelo en el que el coste real de la producción marque el punto de partida del precio final. No es posible continuar con un modelo en el que el punto final de la cadena marque los precios de origen.

Con respecto a la Ley de la Cadena Agroalimentaria, el secretario general de UGAM-COAG ha manifestado que “el Gobierno ha actuado muy rápido. Nos ha dado el borrador ayer, pero al tratarse de un Decreto, si no estamos de acuerdo con los términos y recurrimos se paralizaría, lo cual no nos interesa. Por lo tanto, se valorará esta tarde en la reunión que mantendrá el Ministro Luis Planas con las Organizaciones Agrarias”.

2º No obstante, aunque la Ley de la Cadena Agroalimentaria fuera un éxito, habría un punto muy débil que son los tratados de libre comercio, especialmente MERCOSUR. Éste en concreto supone la inundación de productos agrarios, sobre todo de carne, a nuestros mercados. Lo que supondría el desplazamiento de nuestro sector ganadero.

3º Denunciamos que desde poderosos intereses económicos se está organizando una estrategia para comercializar sucedáneos de alimentos de 2 origen animal sustituyéndolos con materias de origen vegetal o sintéticas elaboradas con procesos tecnológicos.

Para ello lanzan campañas de criminalización de los sectores ganaderos con acusaciones genéricas de maltrato animal y de desastrosa influencia en el cambio climático.

Esto para nosotros es un problema gravísimo ya que la bajada del consumo de nuestros productos es incluso peor que una bajada de los precios.

4º Decimos no a la reducción del 14% del presupuesto de la PAC, cuantía vital para seguir sosteniendo la mayoría de las ganaderías en el actual mercado de precios por debajo de costes de producción. Esto no lo podemos aceptar y no vamos a volver a casa hasta que esto no cambie.

5º La normativa que se está gestando sobre la aplicación de purines, tal y como se está haciendo desde el Ministerio, sin ningún conocimiento al respecto, impide abonar nuestras fincas, lo cuál es vital para el mantenimiento de los prados.

6º Pedimos que se nos iguales a los ganaderos el IVA de retorno, al mismo nivel que el de los agricultores.

7º Necesitamos que se revise la tarifa eléctrica para las ganaderías de leche. A nivel nacional también se está solicitando la revisión de las tarifas eléctricas para el regadío.

Por su parte, Alberto Pérez, representante de UPA, destacó la importancia del sector agrario en Cantabria, no solo por el valor simbólico, sino también económico. “En la región hay muchas empresas que viven alrededor de la vaca. De hecho, si no fuera por el sector primario, Cantabria no sería lo que es hoy”, concluyó.

