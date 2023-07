Espido Freire vuelve a los Cursos de Verano de la UC por sexto año consecutivo: “Donde a una la tratan bien, es conveniente volver”

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander inaugura el nuevo curso de la escritora vasca, que también participará en el monográfico de Carlos Fidalgo en Laredo

Castro Urdiales, 20 de junio de 2023.-Espido Freire es fiel a su cita anual con la Universidad de Cantabria (UC). “Hemos creado una comunidad de alumnos que repiten y que, de un año para otro, demandan actividades determinadas. Y donde a una la tratan bien, es conveniente volver”, ha explicado la ganadora más joven del Premio Planeta al abrir su monográfico, que este año tiene lugar en Santander.

La concejala de Cultura, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Santander Noemí Méndez y la directora del Área de Cursos de Verano y Extensión Universitaria Raquel Gómez, han acompañado a la escritora en el acto de apertura de su seminario, el lunes 3 de julio, que ha tenido lugar en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la capital cántabra y este año se dedica al personaje de ficción.

“Es un orgullo poder colaborar y saber que se hacen cursos como estos, que no se abandonan las humanidades que son las que nos ayudan a crecer como sociedad”, ha señalado Noemí Méndez durante el acto inaugural de un curso que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y la Dirección General de Universidades, Investigación y Transferencia.

Por su parte, la directora del Área de Cursos de Verano y Extensión Universitaria ha querido poner en valor la asistencia de un auditorio completo: “Me gustaría agradecerles que estén aquí hoy. Nosotros lo que queremos cuando diseñamos el programa de Cursos de Verano es que, cuando llegue a vuestras manos, podáis ver alguna propuesta de las 110 que tenemos este año que os interesa. Yo, viendo la gran afluencia que hay en este curso, me doy por satisfecha”.

ESPACIO INTENSIVO

Pero, ¿qué es lo que puede ofrecer un curso de verano de literatura como el de Espido Freire que no pueda ofrecer la educación reglada tradicional? “Aquí lo que tenemos es, durante 20 horas, un espacio intensivo donde poder centrarnos en esa disciplina, un ambiente más relajado y la posibilidad de, combinando esa capacidad intensiva y ese espíritu lúdico, crear amistades e intercambiar una serie de ideas que un entorno formal no se da”, cree la escritora.

“En Periodismo no se enseña ficción generalmente, y en Filología la manera de abordar el personaje o los personajes de ficción es totalmente distinta. No es genérica. No hay muchos espacios para la creación literaria dentro del ámbito reglado de todo el año, salvo los cursos de postgrado”, considera.

La autora de Pioneras: mujeres que abrieron el mundo (Editorial Anaya) dedicará la primera jornada de su monográfico a acercar a sus estudiantes al personaje en general para, durante la segunda, analizar con más detalle sus posibilidades desde múltiples ángulos. La idea es que, al terminar, sus alumnos tengan una idea clara de cómo construir potentes personajes de ficción.

A Espido Freire, que esta semana también intervendrá en el curso de verano de la UC en Laredo Los Secretos de la Literatura Fantástica, la acompañarán en esta misión la también escritora María Zaragoza y el periodista Carlos Fidalgo, quienes abordarán temas como la documentación y los errores más comunes a la hora de escribir, entre otras cosas.

CURSOS DE VERANO EN SANTANDER

El curso literario de Espido Freire es uno de los nueve monográficos organizados por Cursos de Verano de la UC este año en Santander. En total, la universidad ha programado en la capital cántabra casi una decena de propuestas de temáticas varias para que su oferta pueda ser disfrutada por un público lo más amplio posible.

Así, esta semana también están teniendo lugar en la capital de Cantabria otros tres seminarios. Al tiempo que la ganadora más joven del Premio Planeta enseña el arte de las letras en la Facultad de Derecho de Santander, el catedrático David Lantarón hace lo propio con las claves de la prestación de trabajo digno y su entorno normativo.

Mientras tanto, la Filmoteca de Cantabria Mario Camus acoge Intérpretes y cambio social, un curso en el que intervendrán figuras de la talla de Juanjo Prats, Pepa Pedroche, Jordi Cortés y Patricia Cercas y que cuenta con la colaboración de la Academia de las Artes Escénicas de España. Finalmente, en el Centro Botín comienza el miércoles, 5 de julio, el Festival ON dedicado a las artes, las experiencias y la creación, donde volverá a intervenir la popular historiadora del Arte Sara Rubayo, quien ya se encargó de abrir el ciclo de conferencias sobre mujeres en el Arte el viernes, 30 de junio, en Castro Urdiales.