Igual felicita a Saúl Peña tras su participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha recibido en el Ayuntamiento a Saúl Peña, remero santanderino que se ha convertido en el único representante cántabro de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

El encuentro, que se ha desarrollado esta semana y en el que también ha participado la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, ha servido para que la alcaldesa exprese su orgullo por el talento y la dedicación de este deportista a quien una paliza dejó en coma y a punto de morir en el año 2009.

Durante la visita, Igual ha destacado el esfuerzo y la perseverancia que Peña ha demostrado, resaltando que su éxito es un reflejo de los valores que el deporte inculca y de la importancia del trabajo en equipo.

“Santander está muy orgullosa de ti. Has luchado, te has reinventado y has sabido sacar lo más positivo de una situación que a punto estuvo de acabar con tu vida”, ha destacado.

Pese a no clasificarse para la final del cuatro con timonel PR3 en competición mixta, Peña ha transmitido a la alcaldesa su satisfacción y tremendo orgullo por haber podido representar a España en estas paraolimpiadas.

En este sentido, la regidora ha puesto en valor “el coraje, la lucha y la valentía” de este deportista y ha animado a todas las personas que como él han tenido un percance que a punto ha estado de acabar con su vida “a seguir adelante, a aferrarse a la vida y a no dar nada por perdido”.

