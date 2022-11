La Justicia reconoce como docente auxiliar de conversación al personal de una empresa que trabajaba para Educación

La Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria ha señalado que las sentencias condenan a Uniges-3 a abonar a 29 de sus trabajadores más de 20.000 euros en total

Conchi Sánchez: “Lo que ha quedado en evidencia es que la Consejería no revisa los pliegos de condiciones de los concursos que licita y desde CCOO vamos a seguir vigilantes para que se respeten las condiciones laborales de todo el personal que trabaja en Educación”

Los juzgados de lo Social de Santander han estimado las demandas presentadas por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) y han condenado a Uniges-3, una empresa dedicada a la ayudantía en centros educativos públicos que desarrollan programas, planes y proyectos específicos de integración lingüística para la enseñanza del inglés, francés y/o alemán pertenecientes a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, a abonar a 29 personas que trabajaban en dicha empresa la diferencia de salario pagado al considerar que su categoría profesional era la de docente auxiliar y no la de auxiliar no docente.

Las sentencias, todas en la misma dirección, apuntan a que las personas demandantes prestaban servicios de preparación de las clases y enseñanza del idioma junto a un profesor titular de la Consejería de Educación y que, por tanto, su categoría profesional es, tal y como marca el VIII Convenio de Enseñanza no Reglada, la de profesor auxiliar o adjunto y no la categoría inferior de auxiliar no docente como reconocía la empresa.

“La empresa les adeuda más de 20.000 euros en total a 29 personas que prestaron sus servicios entre enero y mayo de 2020”, ha denunciado Conchi Sánchez, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, para quien “lo peor de todo esto es que se ha dejado en evidencia que la Consejería no revisa los pliegos de condiciones de los concursos que licita. Es una vergüenza que quienes paguen la desidia de la Administración sean las personas trabajadoras que tampoco tienen unas condiciones laborales boyantes”.

Para el sindicato, es evidente que la Consejería se ha dado cuenta de su error porque a partir de esta demanda ha comenzado a acogerse a las becas del Ministerio de Educación para cubrir estos puestos.

“No vamos a consentir esta política de la dejadez y el desinterés que practica la Consejería de Educación. Vamos a estar vigilantes, tal y como hemos hecho hasta ahora, para que el personal educativo, sea cual sea su categoría, tenga unas condiciones laborales dignas y sujetas a la normativa laboral vigente”, ha concluido Sánchez.