La Universidad de Cantabria se mantiene en el puesto 901 del ranking de Shanghái

La Universidad de Cantabria se mantiene por séptimo año consecutivo en el puesto 901, ubicada así entre las 1000 mejores universidades del mundo, según el Ranking de Shanghái. La UC está entre las 36 entidades españolas en aparecer en el Ranking Académico de las Universidades del Mundo https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-cantabria elaborado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái (China).



La UC es una de las pocas entidades del país que se mantiene en el ranking desde que se amplió el listado de 500 a 1000 en 2018. Este año, se han caído de la clasificación 2 universidades españolas, que se suman a otras 2 más que desaparecieron en 2023.



El Ranking de Shanghái ordena a las universidades del mundo de acuerdo a una fórmula que prima la investigación de muy alto nivel (especialmente científica y técnica) con factores evaluados en términos absolutos, es decir, sin aplicar corrección por el tamaño.



Para su elaboración, se basa en seis indicadores objetivos con el fin de clasificar las universidades del mundo: el número de egresados y personal galardonado con premios Nobel y medallas Fields; el número de investigadores altamente citados seleccionados por Clarivate; el número de artículos publicados en las revistas Nature y Science; el número de artículos indexados en Science Citation Index Expanded y Social Sciences Citation Index en la Web of Science; y el rendimiento per cápita de una universidad.



De esta forma selecciona 1000 universidades, de entre 2500 analizadas, elegidas, a su vez, entre las existentes aproximadamente en el mundo (20000 aproximadamente). Formar parte de ese listado de 1000 universidades implica estar en el 5% mejor del mundo.



El rector de la UC, Ángel Pazos, ha valorado muy positivamente este resultado. «Somos una universidad pequeña y, teniendo en cuenta que este ranking no discrimina por tamaño (…), continuar en ese lugar privilegiado representa el nivel de calidad y el nivel de vigor que sigue teniendo la UC», ha recordado.



«Es una muy buena noticia y representa que la Universidad de Cantabria sigue por el camino de la calidad y de la excelencia», ha concluido.

