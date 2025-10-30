El relato de LALIGA sobre webs «inexistentes» afectadas por sus bloqueos masivos – una «mentira» que «compran» medios regados con su dinero de publicidad – se viene abajo con datos reales

LALIGA ‘miente’: CANTABRIA RADIO tiene más de dos mil visitantes únicos diarios

Los bloqueos masivos e indiscriminados impulsados por la empresa privada LALIGA afectan con cada partido a miles de webs legítimas, pero una parte del relato de la empresa dirigida por Javier Tebas incluye la ‘falsedad’ de que las webs afectadas son «inexistentes, sin tráfico real».

Los datos reales, sin embargo, contradicen a LALIGA. La captura de pantalla que ilustra esta noticia está sacada de la cuenta de CloudFlare que da servicios esenciales de seguridad a CANTABRIA RADIO.

En los datos es fácil ver que en apenas veinticuatro horas más de 2,83 mil visitantes únicos han entrado a la web de la radio cántabra. A estos visitantes de la web hay que añadir los oyentes en las diferentes plataformas de radio en línea y en Spotify, Amazon Music y otros canales en los que la radio está disponible.

El gráfico también muestra picos de caídas con cada bloqueo de LALIGA y las operadoras telefónicas cómplices, algo que ya se está documentando con peritos informáticos externos de cara a posibles reclamaciones.

Por lo tanto, se desmonta así otra de las múltiples ‘falsedades’ del relato con el que LALIGA pretende justificar sus bloqueos a medio internet en España cuando hay fútbol. Ahora, la empresa de Tebas pretende ir todavía un paso más allá, exigiendo a la Unión Europea convertir a un conglomerado de empresas privadas en una especie de autoridades paralelas, para bloquear internet a nivel europeo.