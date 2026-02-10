  • 10 de febrero de 2026
  1. Home
  2. Mundo digital
  3. Lanzan una denuncia…

Lanzan una denuncia para destituir a Javier Tebas por premiar con 50 euros la «caza» de locales con fútbol pirata

.

La denuncia, impulsada por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, acusa a Tebas de «abuso de autoridad y extralimitación de funciones»

adhesión a TebasDescarga

“La piratería perjudica a todo el ecosistema del fútbol y, especialmente, a los bares, restaurantes y casas de apuestas que cumplen con la legalidad. Queremos que cualquier persona sepa identificar una emisión ilegal y tenga claro que puede avisarnos de forma sencilla, segura y confidencial. La colaboración ciudadana es una herramienta clave en esta lucha, y también queremos reconocerla”, rezaba la comunicación pública de la empresa privada LALIGA de hace unos días.

La empresa, dirigida por Javier Tebas, ofrecía así una «recompensa» de 50 euros a cualquier ciudadano por denunciar a cualquier establecimiento que tuviera emisiones pirata del fútbol.

Sin embargo, hace pocas horas Miguel Ángel Galán Castellanos, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, presentó una denuncia con el número REGAGE26e00012778087, ante el Consejo Superior de Deportes, por presunto «abuso de la autoridad y extralimitación de funciones» contra Tebas.

Galán Castellanos ha publicado una plantilla que cualquier ciudadano puede firmar para pedir la incoación y tramitación del oportuno procedimiento sancionador por ‘infracciones muy graves’ que podrían conllevar a imposición de la sanción de destitución del cargo de presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, según los términos previstos en la normativa deportiva aplicable.

La adhesión a la denuncia presentada por Galán Castellanos se puede presentar a través del registro REDSARA en https://reg.redsara.es/es/

LALIGA está inmersa en una fuerte polémica adicional porque, con cada partido, ordena bloquear direcciones enteras de IP que dejan sin funcionar miles de páginas web legales, desde Medios de Comunicación como CANTABRIA RADIO, hospitales, recursos de salud y miles de comercios electrónicos legítimos.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

.

Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.