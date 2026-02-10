Lanzan una denuncia para destituir a Javier Tebas por premiar con 50 euros la «caza» de locales con fútbol pirata

La denuncia, impulsada por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, acusa a Tebas de «abuso de autoridad y extralimitación de funciones»

“La piratería perjudica a todo el ecosistema del fútbol y, especialmente, a los bares, restaurantes y casas de apuestas que cumplen con la legalidad. Queremos que cualquier persona sepa identificar una emisión ilegal y tenga claro que puede avisarnos de forma sencilla, segura y confidencial. La colaboración ciudadana es una herramienta clave en esta lucha, y también queremos reconocerla”, rezaba la comunicación pública de la empresa privada LALIGA de hace unos días.

La empresa, dirigida por Javier Tebas, ofrecía así una «recompensa» de 50 euros a cualquier ciudadano por denunciar a cualquier establecimiento que tuviera emisiones pirata del fútbol.

Sin embargo, hace pocas horas Miguel Ángel Galán Castellanos, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, presentó una denuncia con el número REGAGE26e00012778087, ante el Consejo Superior de Deportes, por presunto «abuso de la autoridad y extralimitación de funciones» contra Tebas.

Galán Castellanos ha publicado una plantilla que cualquier ciudadano puede firmar para pedir la incoación y tramitación del oportuno procedimiento sancionador por ‘infracciones muy graves’ que podrían conllevar a imposición de la sanción de destitución del cargo de presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, según los términos previstos en la normativa deportiva aplicable.

La adhesión a la denuncia presentada por Galán Castellanos se puede presentar a través del registro REDSARA en https://reg.redsara.es/es/

LALIGA está inmersa en una fuerte polémica adicional porque, con cada partido, ordena bloquear direcciones enteras de IP que dejan sin funcionar miles de páginas web legales, desde Medios de Comunicación como CANTABRIA RADIO, hospitales, recursos de salud y miles de comercios electrónicos legítimos.