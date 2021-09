Los aparejadores cántabros recurren el Pliego de Dirección Técnica para la rehabilitación del MAS, licitado por el Ayuntamiento de Santander

A juicio de Berrazueta, contraviene además lo dispuesto en la Ley de Contratos relativa a la definición de los pliegos, porque quedan “indefinidas” tanto la relación entre los distintos profesionales, “que deberán ejecutar la obra sin conocer si lo deben hacer en régimen de subcontrata, laboral, UTE o cualquier otra forma, pero haciendo recaer la plena responsabilidad en el AT como “jefe de equipo” e incluso exigiendo que la coordinación de Seguridad y Salud y la dirección de ejecución no pueda ser licitada por el mismo profesional.

“El pliego de condiciones no motiva, ni justifica debidamente las razones por las que es preciso la inclusión, dentro de la dirección de ejecución, de profesionales ajenos a tal competencia. Tal es así que ni tan siquiera se enuncia en el informe técnico para la justificación de la necesidad de contratación publicado por el Ayuntamiento. En su consecuencia, no existe justificación técnica ni jurídica, no ya para su contratación, sino específicamente para la competencia de dirección de ejecución material”, según se detalla en el recurso.

Miguel Ángel Berrazueta, como presidente de los arquitectos técnicos, encabeza el escrito en el que se recurre el acuerdo de la Junta de Gobierno Local publicado el 11 de agosto por entender que las condiciones de la convocatoria “adolecen de importantes defectos de definición al no determinar correctamente las bases de solvencia técnica de los licitadores, siendo éstas contrarias a los principios de objetividad, igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad que deben presidir los criterios de contratación, dejando en manos del órgano decisorio facultades extralimitadas que parten de una imprecisión en origen”, ha puntualizado.