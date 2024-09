Noemí Méndez destaca el ‘éxito’ de los siete campamentos urbanos desarrollados durante los meses de julio y agosto, y pone en valor la vertiente ‘socializadora’ del programa, que permite a los jóvenes conocer gente y hacer amistades mientras disfrutan de un ocio alternativo y saludable

La valoración media sobre 10 ha alcanzado los 8,5 puntos y casi un 92% recomendaría la experiencia a sus amigos

Más de 180 jóvenes participaron en el programa ‘Verano Teenager’ de Santander

El programa ‘Verano Teenager’, que durante los meses de julio y agosto ofreció un total de siete campamentos urbanos dirigidos a promover el ocio alternativo y saludable entre los adolescentes durante las vacaciones estivales, alcanzó los 186 participantes, con una media de edad de 13,5 años, y el 92% recomendaría la experiencia a sus amigos.

La concejala de Educación y Juventud, Noemí Méndez, ha destacado el ‘éxito que un verano más’ ha tenido esta propuesta y ha hecho un balance positivo del proyecto, en base a las encuestas realizadas a los propios usuarios y a sus familias.

Méndez ha puesto en valor la vertiente ‘socializadora’ del programa, que permite a los jóvenes conocer gente y hacer amistades mientras disfrutan, y ha recordado que se desarrollaron siete tipos de campamentos, entre el 8 de julio y hasta el 23 de agosto, de lunes a viernes, en horario de mañana.

“Como complemento a la oferta habitual que ofrece el Espacio Joven y La Noche es Joven durante todo el curso, hemos ofrecido actividades también muy atractivas y originales, más adaptadas al periodo estival”, ha señalado la edil.

Méndez ha detallado que se ha prestado especial atención a la oferta de actividades, haciendo que fueran campus muy atractivos y accesibles económicamente, con un precio público establecido de 25 euros. A lo largo de cada semana, los jóvenes pudieron familiarizarse con actividades lúdicas, preferentemente al aire libre, como gymkanas, juegos de escape, robótica, actividades acuáticas y deportivas, juegos en las playas, senderismo, excursiones con bicis eléctricas, talleres de expresión artística, y otras actividades relacionadas con el medio ambiente o tecnológicas, todo ello junto a monitores especializados.

Los campus programados fueron: Multideporte: Del 8 al 12 de julio; Summer Teens: Del 15 al 19 de julio; Arena Mix Camp: Del 22 al 26 de julio; Hacker: Del 29 de julio al 2 de agosto; Multidiversión acuática (5 al 9 de agosto); Beach Sport (12 al 16 de agosto); y Multiaventura (19 al 23 de agosto).

Para su gestión, la concejalía de Juventud y Espacio Joven contaron con el apoyo de siete empresas gestoras diferentes.

El 36,2% de los asistentes acudió al taller solo, mientras que un 32% lo hizo acompañado de un amigo y el 31,8% de varios amigos.

El nivel de satisfacción de los usuarios ha vuelto a ser muy elevado. En su gran mayoría los asistentes han valorado las actividades de una manera muy satisfactoria y han pedido que el proyecto se siga repitiendo en años posteriores y ampliando la oferta de actividades.

En este sentido, la valoración media sobre 10 ha alcanzado los 8,5 puntos y casi un 92% recomendaría la experiencia a sus amigos. En cuanto a la consecución de las expectativas previas: el 68,1% valoró la experiencia como “mejor de lo que me esperaba”, un 25,2% “como me esperaba” y tan sólo un 6,7% no logró satisfacer sus expectativas y les resultó “peor de lo que me esperaba”.

Pasando a los distintos aspectos de la gestión, lo más destacado por los usuarios son los monitores (con una media de 8,7), seguido del ambiente que se generó durante los campus (8,5) y los equipamientos y materiales utilizados (8,5).

En cuanto a la procedencia, un 91,7% de los participantes son de Santander, y el 8,3% estudian en la capital, aunque proceden de municipios de Cantabria fuera de Santander.

Los comentarios a las preguntas abiertas inciden en estas cuestiones. En general, los usuarios valoran especialmente la oferta de actividades, los monitores que las coordinan y el buen ambiente que se creó en el campus.

En cuanto a las encuestas de valoración a los padres y madres de los usuarios, la valoración es aún superior con una valoración media de 9,5 sobre 10. Y un 99,2% dijo que volverían a apuntar a sus hijos en los próximos años.

‘Verano Teenager’ ha proporcionado a los jóvenes una experiencia de iniciación en actividades diversas, fomentando la diversión, el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en un entorno seguro y estimulante.

