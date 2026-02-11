  • 11 de febrero de 2026
  1. Home
  2. Santander
  3. Santander activa esta…

Foto de archivo de un temporal en Santander – (C) Foto: DAVID LAGUILLO/CANTABRIA DIARIO

Santander activa esta tarde el dispositivo preventivo por temporal en la costa

.

AEMET emite aviso naranja en el litoral desde este miércoles, a las 20.00 horas, cuando se espera mar combinada del oeste o noroeste con olas de 5 a 8 metros

Foto de archivo de un temporal en Santander - (C) Foto: DAVID LAGUILLO/CANTABRIA DIARIO
Foto de archivo de un temporal en Santander – (C) Foto: DAVID LAGUILLO/CANTABRIA DIARIO

Las medidas desplegadas por el Ayuntamiento podrán variar o prolongarse en función de la evolución del temporal

El Ayuntamiento de Santander activará esta tarde el dispositivo preventivo por temporal marítimo, a la vista de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha explicado que se ha recibido el aviso naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros adversos en el litoral, a partir de las 20.00 horas.

La previsión es de mar combinada del oeste o noroeste, con olas de 5 a 8 metros, y viento de componente oeste 62 a 74 km/h (fuerza 8), ocasionalmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9).

Siguiendo los protocolos establecidos, el Ayuntamiento de Santander desplegará las medidas preventivas habituales, que comprenden el cierre al tráfico y a peatones del tramo final de la avenida Manuel García Lago y del minizoo de La Magdalena.

El responsable municipal ha explicado que el dispositivo se adaptará a la evolución del temporal durante los próximos días y ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos, para que eviten acercarse a zonas expuesta al oleaje independientemente de que se encuentren balizadas o no.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Santander convoca el X certamen escolar «Dilo en Buen Español» dedicado al Palacio de la Magdalena

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.