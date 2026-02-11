Santander activa esta tarde el dispositivo preventivo por temporal en la costa

AEMET emite aviso naranja en el litoral desde este miércoles, a las 20.00 horas, cuando se espera mar combinada del oeste o noroeste con olas de 5 a 8 metros

Foto de archivo de un temporal en Santander – (C) Foto: DAVID LAGUILLO/CANTABRIA DIARIO

Las medidas desplegadas por el Ayuntamiento podrán variar o prolongarse en función de la evolución del temporal

El Ayuntamiento de Santander activará esta tarde el dispositivo preventivo por temporal marítimo, a la vista de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha explicado que se ha recibido el aviso naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros adversos en el litoral, a partir de las 20.00 horas.

La previsión es de mar combinada del oeste o noroeste, con olas de 5 a 8 metros, y viento de componente oeste 62 a 74 km/h (fuerza 8), ocasionalmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9).

Siguiendo los protocolos establecidos, el Ayuntamiento de Santander desplegará las medidas preventivas habituales, que comprenden el cierre al tráfico y a peatones del tramo final de la avenida Manuel García Lago y del minizoo de La Magdalena.

El responsable municipal ha explicado que el dispositivo se adaptará a la evolución del temporal durante los próximos días y ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos, para que eviten acercarse a zonas expuesta al oleaje independientemente de que se encuentren balizadas o no.