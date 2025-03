La Fiscalía solicita alejamiento de los agresores

«Mi hijo no tiene porqué cambiarse de clase», afirma la madre del menor con discapacidad agredido por cuatro compañeros

Una multitud reclama la expulsión de los agresores del IES Torres Quevedo de Santander – (C) Fotos: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO Una multitud reclama la expulsión de los agresores del IES Torres Quevedo de Santander – (C) Fotos: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO Una multitud reclama la expulsión de los agresores del IES Torres Quevedo de Santander – (C) Fotos: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO Una multitud reclama la expulsión de los agresores del IES Torres Quevedo de Santander – (C) Fotos: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO Una multitud reclama la expulsión de los agresores del IES Torres Quevedo de Santander – (C) Fotos: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO Una multitud reclama la expulsión de los agresores del IES Torres Quevedo de Santander – (C) Fotos: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO Una multitud reclama la expulsión de los agresores del IES Torres Quevedo de Santander – (C) Fotos: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

El menor con discapacidad agredido en el IES Torres Quevedo de Santander ha asistido hoy a su instituto, y ha recibido el apoyo y el cariño de una multitud de personas que han reclamado la «expulsión» de sus agresores. Además, bajo lemas como «Stop bulling» y «No al bullying», los asistentes a la concentración han pedido responsabilidades al centro educativo, cuyas persianas estaban bajadas ante la numerosa presencia de prensa y medios de comunicación locales y nacionales.

La madre del menor agredido ha hecho un llamamiento a la calma y a la paz y ha afirmado que «mi hijo no tiene que salir del instituto», además de pedir responsabilidades a las autoridades educativas ya que se investigan episodios similares en el mismo centro.

«He hecho lo que tenía que hacer legalmente, pero al final he tenido que darle voz», explica. «No se me ha hecho caso hasta que ha salido en los medios de comunicación», detalla, y relata que ya había más casos y que se habían puesto en conocimiento de la dirección del centro, y no se hizo nada.

«La víctima se tiene que buscar la vida para estar bien, y no es justo», sentencia.

La Fiscalía solicita alejamiento

La Fiscalía de Cantabria, Sección de Menores, ha informado este viernes de que los hechos se investigan como posibles delitos de lesiones o maltrato de obra y de discriminación.

Como medida cautelar la Fiscalía ha solicitado, para los cuatro investigados, alejamiento del menor perjudicado de su persona, domicilio y centro de estudios y la prohibición de comunicación por cualquier medio y hasta que se ponga fin al proceso.

La petición de la Fiscalía se resolverá conforme a la “Ley del Menor, Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero” una vez oídas las defensas.