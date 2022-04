Valeria Ros lanza «Ponerme a parir», un relato irreverente y reivindicativo sobre el hecho de ser mujer, madre y profesional en el siglo XXI

«Pensaba que mi vida iba a ser como Sexo en Nueva York, pero, por lo que sea, va camino de parecerse más a Padres forzosos», afirma la popular humorista Valeria Ros.

«No me ha bajado la regla. Hace dos semanas salí a tomar algo, me lie con las copas y terminé escribiendo a mi ex italiano… ¿Cómo iba yo a saber que unos chupitos de Jäger me pondrían la vida patas arriba?».

Así comienza la historia de Valeria. Mientras todo el mundo se volvía loco por encontrar un test covid, ella corría a la farmacia a pedir uno de embarazo. Y luego otro. Para matar el mono, pero también porque no podía creerse que fuera positivo.

¿Puede una llegar a ser buena madre cuando aún no sabe cuidar ni de sí misma?En este libro, Valeria Ros se analiza pieza a pieza desde su infancia tratando de imaginar a un padre ausente, pasando por sus inicios en la comedia, sus relaciones y la atención a su salud mental, hasta salir a enfrentarlo todo con la pequeña Federica. Un divertido canto a la libertad de equivocarnos.



“A veces, cuando estás jodida no te das cuenta de que puedes hacer algo para mejorar tu vida. Parece imposible salir del hoyo, pero, si te dejas ayudar y sigues intentándolo, las cosas cambian para mejor.



“Hoy por hoy, lo políticamente correcto es que diga que he luchado mucho como mujer para conseguir algo en el mundo de la comedia”. Nos ha tocado demostrar cada día que podíamos hacerlo tan bien o mejor que nuestros compañeros de oficio y aguantar que muchos estuvieran esperando con ansia cada fallo que pudiéramos cometer«, afirma Ros.

El libro, publicado por Planeta, ya está a la venta.