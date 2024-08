Ábalos contrató a la empresa de mascarillas de la ‘trama Koldo’ pese a que era la peor oferta

La auditoría encargada por el actual ministro de Transportes del Gobierno de España Óscar Puente ha generado no solo el cese de dos cargos más del Ministerio, sino también nuevas revelaciones sobre el exministro José Luis Ábalos y los procesos aplicados para contratar la compra de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S.L. La empresa, vinculada al entorno de Koldo García, fue la que presentó la peor oferta. Otra empresa, Injoo Technology, ofrecía en aquel momento mejores precios por las mascarillas.

Empresa «de chicha y nabo»

El Director General Financiero y de Control de Gestión opinó sobre Soluciones de Gestión que «tenía un entramado que me ponía los pelos de punta. Vi el contrato de Angola, no me gustó un pelo, era una empresa de chicha y nabo».

El objeto de la emergencia se duplicó, pasando de 4 a 8 millones de mascarillas en 38 minutos, y la oferta de la empresa adjudicataria es aceptada por el órgano de contratación «sin que parezca que exista mayor motivación para el órgano de contratación que su procedencia del Ministerio (al parecer, del Gabinete del Ministro)», se refleja en la auditoría.

Se realizó una adjudicación directa a la empresa Soluciones de Gestión por importe total de 20.000.000 de euros.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) realizó una búsqueda de posibles suministradores y un estudio comparativo de solvencia de dos empresas, Soluciones de Gestión e Injoo Technology. «Resultando mejor valorada y siendo más ventajosa económicamente la oferta de Injoo Technology, finalmente el órgano de contratación se decantó por la misma empresa con la que había contratado Puertos del Estado (PdE), constando en la información obrante en el marco de la auditoría que no todos los departamentos de ADIF consideraban adecuada la elección», añade la auditoría.

La auditoría finaliza con varias recomendaciones para mejorar los procesos antifraude en su departamento.

