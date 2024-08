Acusan a una empresa cántabra de «desokupación» de usar «amenazas y coacciones» para recuperar una vivienda en Mortera

La Red Antidesahucios ha denunciado mediante un comunicado de prensa que un vecino de Mortera está recibiendo «amenazas y coacciones» por parte de integrantes de una empresa cántabra dedicada a la «desokupación».

Este tipo de empresas, no exentas de polémica por sus métodos, se hicieron muy populares al tiempo que subían las viviendas ocupadas ilegalmente, y han surgido muchas empresas diferentes tras la popularidad mediática alcanzada por Desokupa, liderada por Daniel Esteve y que opera en todo el territorio nacional.

El caso de Mortera denunciado por la Red Antidesahucios se refiere a un alquiler de hace 11 años, que el propietario quiere subir la renta a un nivel de cuota que el inquilino considera «abusiva».

“Me conminaron a que debía abandonar de forma inmediata mi vivienda. Y que si no dejaba la casa, me harían un ‘control de acceso’ y me ocuparían el inmueble una vez que quedara vacío. También me entregaron un documento en donde renunciaba a la posesión, para que lo firmara”, explica el inquilino.

“Eran chicos jóvenes con una actitud muy agresiva y amenazadora. Yo les dije que no eran formas y que ese tipo de amenazas y coacciones podrían ser constitutivas de delito. Somos dos personas jubiladas y enfermas. Resulta absurdo que venga un grupo de estas características a amedrentar de esa forma a a una pareja de jubilados enfermos como nosotros”, expresa el inquilino, que ya ha denunciado los hechos en el juzgado y también asegura que está recibiendo llamadas telefónicas anónimas con números ocultos.

