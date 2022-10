Álvarez: “1.500 parados más en Cantabria en verano y 5.400 personas menos de población activa, la tormenta perfecta para el desastre laboral”

CS considera ‘insultante’ que Revilla y Zuloaga ‘saquen pecho’ de ser la cuarta comunidad con menor tasa de paro, ‘cuando tenemos la tasa de población activa 3 puntos por debajo de la media nacional’

El portavoz de Ciudadanos (Cs) Félix Álvarez, ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, y que reflejan 1.500 parados más en Cantabria en verano y 5.400 personas menos de población activa, lo que Álvarez ha calificado, de “tormenta perfecta para el desastre laboral”.

Para el portavoz de la formación liberal, esta es la realidad que el Gobierno de Revilla y Zuloaga ‘pretende esconder’. “Mientras en España el paro aumenta en este tercer trimestre un 2,08%, en Cantabria se dispara hasta el 6,84%. Y hablamos del trimestre veraniego donde el turismo y el sector servicios es pilar fundamental en la creación de empleo”.

Álvarez ha señalado que frente a la afirmación que viene repitiendo tras la época estival Revilla de que a Cantabria han venido muchos turistas este verano, cosa que es cierta, está ‘la constatación de que la creación de empleo no se corresponde con ese aumento de la actividad turística’.

“Ya ni en verano estamos a la cabeza de España en los datos de empleo”. El portavoz de la formación naranja ha aseverado que “es insultante que, tanto Revilla como Zuloaga saquen pecho de ser la cuarta comunidad con menor tasa de paro, un 8,61%, pero se les olvida decir, con todo el propósito, que la tasa de población activa de Cantabria, es decir, la población que se encuentra en disposición y edad de trabajar es del 55,65%, tres puntos menos que la media nacional que se sitúa en el 58,86%”.

Para Cs no se puede explicar el dato del paro si no se atiende a la tasa de actividad. “Que Cantabria haya tenido más de cinco puntos de paro que la media nacional, al tiempo que su tasa de actividad es 3,2 puntos menos que la media nacional, es la tormenta perfecta para acabar con la esperanza de miles de cántabros de tener un trabajo que les permita un futuro digno”, ha recalcado Álvarez, quien considera que ‘el fracaso del modelo económico y laboral de este Gobierno no tiene discusión’.