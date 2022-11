Ambuibérica condenada a abonar al personal los excesos de jornada como horas extraordinarias

La sentencia obliga a la empresa adjudicataria del transporte sanitario en Cantabria a pagar casi 60.000 euros en total por el periodo comprendido entre 2016 y 2019

El Juzgado de lo Social número 3 deja claro que no es posible compensar el plus de emergencia ni ofrecer descansos en vez de horas extras, tal y como pretendía la empresa

El Juzgado de lo Social número 3 ha vuelto a dar la razón a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) y ha condenado a Ambuibérica, la empresa adjudicataria del transporte sanitario en Cantabria, a abonar a diez personas de su plantilla con cerca de 60.000 euros en total, más el 10% de interés legal por mora, por los excesos de jornada acumulados.

Además según ratifica la justicia, deben ser consideradas horas extraordinarias al superar las 1.800 horas que tiene la jornada anual de trabajo de las personas demandantes.

La Justicia ha estimado como horas extraordinarias las horas por encima de la jornada anual que realizaron los demandantes entre 2016 y 2019 y teniendo en cuenta que trabajan 24 horas y descansan 72 y la sentencia ha dejado muy claro que los días de libre disposición y los permisos retribuidos si coinciden en día de trabajo debe ser computado como trabajado.

“Nuevamente apelamos a la responsabilidad de la empresa. Si tuviera una real voluntad negociadora no tendríamos que acudir cada dos por tres a sobrecargar los juzgados porque son cuestiones que dialogando y negociando se podrían solucionar”, ha subrayado David Estévez, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria.

Desde la Federación se ha incidido que la sentencia también deja claro que no es posible compensar el plus de emergencia ni ofrecer descansos en vez de horas extras como pretendía la empresa y dice textualmente que “tiempo ha tenido la empresa para optar por estos descansos. No puede ahora, tras seis años, pedir que se dé esta opción”. La sentencia, contra la que cabe recurso, vuelve a poner en evidencia “que en Ambuibérica no se respetan las condiciones laborales de la plantilla. Desde CCOO seguiremos atentos para actuar ante cualquier incumplimiento que se dé porque no es de recibo jugar con las condiciones laborales de una plantilla que es la que se encarga del transporte de los ciudadanos y ciudadanas que requieren asistencia sanitaria en nuestra región y cuya labor es esencial”, ha concluido David Estévez.