Autorizado el toque de queda y la limitación de reuniones nocturnas en 70 municipios de Cantabria

Finalmente, señala que “si lo que se pretende es evitar conductas incumplidoras, que reitero no tienen por qué desarrollarse por la noche, existen otros mecanismos o instrumentos jurídicos de intervención que no lesionan derechos fundamentales”.

El auto del tribunal cuenta con un voto particular de la magistrada Paz Hidalgo, que discrepa de la decisión adoptada por el resto de magistrados de la Sala pues entiende que “las dos medidas, limitativas de derechos fundamentales, no son proporcionadas y no están justificadas”.

El auto de la Sala considera que “la actual situación de continua y acelerada expansión de la pandemia (suficientemente acreditada con el informe referido –el de Salud Pública aportado-), no permite optar por medidas menos restrictivas si éstas no tienen el mismo potencial de eliminación del riesgo”.