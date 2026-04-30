La Guardia Civil detiene a dos personas por presunto tráfico de drogas en Sarón y Guriezo

Ocultaban speed y cocaína para su distribución al menudeo

30 de abril de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria, en dos intervenciones diferentes, ha procedido a la detención de dos hombres de 23 y 67 años de edad, como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas en las localidades de Sarón y Guriezo.

En estas actuaciones se han intervenido diferentes cantidades de speed y cocaína, parte de ellas ya preparadas para su distribución al menudeo.

La tarde del pasado día 18 de abril, efectivos de la Guardia Civil que se encontraban realizando vigilancias en prevención de la seguridad ciudadana en el término municipal de Santa María de Cayón, observaron un vehículo parado y ocupado por varias personas, detrás de un edificio de la localidad de Sarón, que les infundió sospechas.

Los agentes procedieron a identificar a sus ocupantes e inspeccionar el vehículo, localizando en un habitáculo junto al asiento del copiloto 4 dosis de speed, una bolsa con 18 gramos de la misma sustancia, así como un bote y un envoltorio que pudiera ser sustancia de corte.

Así mismo, se localizó una báscula de precisión y un pequeño machete de cocina posiblemente utilizado para manipulación de las estupefacientes, motivo por el que los agentes procedieron a la detención de uno de los ocupantes del vehículo, el cual se atribuyó la propiedad de la droga y efectos intervenidos.

Cocaína en Guriezo

El 22 de abril, patrullas de la Guardia Civil de Ramales y Guriezo, identificaron en la CA 151 a su paso por el Pontarrón de Guriezo, a los ocupantes de una furgoneta cuya actitud infundió sospechas a los agentes.

Durante la inspección al vehículo, observaron como el conductor al bajarse del mismo, realizaba una maniobra en la que escondía algún objeto en el lateral del asiento, localizándole entre sus pertenencias y en la furgoneta, 12 envoltorios con cocaína y 550 euros en efectivo.

También fue localizado en el interior del vehículo un bastón estoque, que al desenroscarse la empuñadura portaba una punta tipo flecha, procediendo a la intervención del arma prohibida y a la denuncia por su tenencia.

Finalmente, por estos hechos, la Guardia civil procedió a la detención del conductor del vehículo, por un presunto delito contra la salud pública y a la incautación de los efectos descritos.