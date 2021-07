Buruaga sobre la rectificación del cierre de la hostelería: ‘no saben ni por dónde les da el aire’

“Tenemos un Gobierno que siempre llega tarde, que es incapaz de anticiparse y aplicar lo aprendido, que no escucha y no se deja ayudar y que es incapaz de mantener la coherencia y hablar a los ciudadanos con una sola voz. Una vez más se ha demostrado incapaz de equilibrar la protección de la salud, del trabajo y de los derechos de los ciudadanos”, ha concluido.

“Se ha demostrado que el PP es el único que tiene capacidad y soluciones para gestionar esta crisis. Quedó claro en la gestión en las residencias, en el plan de vacunación, en las propuestas económicas del plan de choque y ahora en las soluciones a la hostelería”, ha dicho Buruaga, quien ha contrapuesto la capacidad de su partido con la de un Gobierno sobrepasado, que no sabe por dónde le da el aire. “Estamos en las peores manos. En Cantabria no hay dos gobiernos, no hay ninguno”, ha añadido.

“No aciertan ni cuando rectifican”, ha sentenciado la presidenta, quien ha defendido que el Gobierno de Cantabria no se puede quedar en las medidas ‘destructivas’ de la economía y el empleo, debe cambiar de estrategia y hacer todo aquello que hasta ahora ha descartado y se ha negado a hacer: reforzar la vigilancia epidemiológica, el sistema de rastreo y la detección precoz a través de los cribados masivos entre las personas jóvenes no diagnosticadas que, según el consejero, son el problema.