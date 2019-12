Calendario de actividades del Palacio de Festivales del 16 al 22 de diciembre

Connect on Linked in

Viernes 20/12/2019. 20:30 h

SALA ARGENTA

Gospel

Spirit of New Orleans Gospel Choir

Gira “When The Saints Go Marchin’In”

Duración: 90 min. Sin descanso

Un homenaje a la ciudad de las canciones cuna del jazz, espíritu del gospel, casa del rock & roll, belleza, sentimiento y diversión.

Spirit of New Orleans Gospel Choir, una formación vinculada al 9th Ward, el barrio más castigado por el huracán Katrina, presenta en Europa “When the saints go marchin´ in”, un sentido homenaje a la ciudad donde siempre hay música en el aire. Cuna del Jazz, Espíritu del Gospel, Casa del Rock & Roll. Con calles con nombres de canciones, Bourbon, Basin, Perdido, y barrios donde nacieron muchas de las grandes estrellas del siglo XX. Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Fats Domino.

When the saints go marchin´ in es una muestra vibrante de la tradición musical de la ciudad, un viaje de ida y vuelta desde los orígenes en Congo Square al presente de los desfiles con ritmos de hip hop y citas especiales para las melodías que se han tarareado en todo el mundo, What A Wonderful World, Just A Closer Walk, When the Saints Go Marching In.

Spirit of New Orleans Gospel Choir y Nueva Orleans son formas distintas de decir lo mismo. El 9th Ward o Distrito 9 es el tabasco que da sabor a la historia de la ciudad y el barrio donde nacieron y se formaron profesionalmente los componentes de SONO. Cuando crecieron hicieron del mundo su escenario, pero donde quiera que van llevan consigo la música de su ciudad, su ritmo de second line, su pulsación funky, su sonido R&B, todo lo que define el gospel de los SONO y de Nueva Orleans, Luisiana.

Sábado 21/12/2019. 17:00 h

SALA PEREDA

El Palacio con los Niños

Teatro Che y Moche

“Las 4 estaciones…ya nos son lo que eran”

Marion Pueo y Joaquín Murillo, dirección

Con Fernando Lleida, Elva Trullén, Tereza Polyvka, Kike Lera, Fran Gazol y Joaquín Murillo

Vestuario, Arancha Ezquerro

Vídeo Creación, Pedro Santero

Realización de espacio escénico, Agustín Pardo

Diseño Gráfico, Cristina Castel

Fotografía y vídeo del espectáculo, Víctor Izquierdo

Diseño de iluminación y Dirección técnica, Tatoño Perales

Dirección musical, Teresa Polyvk

Recomendado a partir de 6 años

Duración: 70 min. Sin descanso

Nuestras Cuatro Estaciones es una comedia “climatológica” a partir de la música universal de Vivaldi.

Teatro Che y Moche a través de su original y peculiar forma de vivir un concierto te invita a ser testigo de un verdadero huracán escénico-musical, donde todo lo inesperado e imposible se convierte en verdadera magia e ilusión.

Humor, tecnología, virtuosismo instrumental y tradición teatral dan forma a un espectáculo sorprendente que nos invita de forma divertida y desenfadada a reflexionar sobre el cambio climático. La volcánica y expresiva interpretación de Teresa Polyvka al violín junto con el resto de músicos y actores nos sumergen en una personal y renovada partitura, atrevida y brillante, mostrando al gran público una nueva forma de disfrutar de la música clásica. Teatro Che y Moche apuesta por un humor espontáneo, blanco e inteligente para todos los públicos, donde la sonrisa y la locura se unen a la música en directo de principio a fin.

Sábado 21/12/2019. 20:30 h

SALA ARGENTA

Recital

Morgan

Gira “Air”

Duración: 105 min. Sin descanso

Morgan se ha convertido por derecho propio en una de las bandas más respetadas por público y crítica en los últimos años.

Tras su arrollador primer disco, NORTH, en marzo de 2019 presentan AIR y salen a la carretera, más de 100 conciertos en salas, teatros y festivales por toda la península, Irlanda o UK (entre ellos BBK, Mad Cool, escenario principal del Jazzaldia o dos días seguidos con entradas agotadas en el Circo Price) de una larga gira que ha recogido por el camino 5 premios de la Música y reconocimiento unánime.

El AirTour ha llegado a su fin y antes del parón para coger fuerzas en 2020, MORGAN despedirá esta etapa con 25 fechas en lugares muy especiales.

