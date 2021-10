El deporte de las olas ha ido creciendo hasta convertirse en un recurso «estratégico» cada vez en más localidades costeras de la región

Cantabria impulsa su costa «privilegiada» para el surf – Foto de familia con los principales protagonistas del evento ‘Cantabria surfing sostenible’ de Líderes Cantabria. / Román G. Aguilera

El surf en Cantabria, una ‘gran oportunidad para brillar en sostenibilidad en Europa‘

Los expertos que han elaborado el Diagnóstico Integral dicen que “el futuro pasa por la conservación del patrimonio azul, la ordenación, la sostenibilidad, y la construcción de una marca territorio”

La iniciativa Líderes Cantabria, impulsada por la periodista Leticia Mena, celebró el jueves 28 de octubre el evento ‘Cantabria Surfing Sostenible’, que contó con la asistencia del vicepresidente y consejero de Cultura y Deportes Pablo Zuloaga, el director general de deportes Mario Iglesias y alcaldes de las zonas de costa cántabra más «privilegiadas» para la práctica del surf, además de deportistas y expertos de diferentes ámbitos.

La organización destaca que Cantabria tiene una costa «privilegiada» con 54 rompientes, 7 de ellos de interés nacional e internacional, 56 años de historia, 4 reservas del surf, 80 escuelas, más de 500 trabajadores directos y 50.000 visitantes-practicantes al año, así que analizando la «realidad del surfing» se podrán tomar «decisiones inteligentes que ayuden a que nuestra comunidad avance», destacó Mena.

“El diagnóstico no pretende quedarse en un documento estático. Es fundamental que lo trabajemos y en unos años, no demasiados, veamos cómo hemos evolucionado. Está en nuestra mano cuidar el surf”, declaró Zuloaga.

Los especialistas expusieron las conclusiones del estudio ‘Diagnóstico integral del surf en Cantabria’, que abarca desde las condiciones de las olas y de las playas hasta las posibilidades turísticas, tecnológicas y medioambientales del desarrollo del surf.

Fernando Méndez Incera, un experto de prestigio internacional en modelización de oleaje del Departamento de Ciencias y Técnicas del Agua y Medio Ambiente de la Universidad de Cantabria (UC), habló de la variabilidad espacio-temporal del recurso surf. “Estamos en condiciones de conocer mejor nuestras olas y de predecir sus comportamientos durante todos los días del año”, explicó. Hizo especial hincapié en la necesidad imperiosa de desestacionalizar la práctica del surf, desde la premisa de “dependiendo de la época del año que se puede ir a una playa u otra, dado que Cantabria cuenta con una gran diversidad de condiciones”.

También intervino Ángel Herrero, del Departamento de Administración de Empresas que lidera un grupo de Investigación en Marketing encargado de la parte de desarrollo del sector, turismo sostenible y territorio. “Nos hemos enfocado en el potencial del surf como actividad económica, analizando de forma primaria la oferta y datos secundarios de la demanda”, dijo. En su opinión, existe una “oportunidad grande de sinergia entre el sector surf y la marca Cantabria. Se trata de hacer crecer la actividad, pero desde la conservación del patrimonio, reforzando la idea de Cantabria Surfing Sostenible”.

Por parte de la Federación Cántabra de Surf el panel de ‘sabios’ contó con Pedro Gutiérrez, quien compartió la visión educativa, deportiva y de ocio. “Como deporte goza de muy buena salud en la región, Cantabria es el único lugar de Europa que ha albergado eventos y campeonatos deportivos de máxima calidad en todas categorías. Algo que tiene su traslación a los propios deportistas, con grandes exponentes en una comunidad pequeña”. Resumió su intervención en la necesidad de “potenciar la parte social dentro de las escuelas y buscar la manera de cuantificar a los practicantes”.

Cerró Juanjo González Trueba, del Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria, director del estudio. Él se ocupó de inventariar las 54 rompientes, cuantificarlas, caracterizarlas y evaluar su estado actual”. Expuso “las ideas clave que nos está diciendo Europa: enfocarse hacia una economía verde, la digitalización y la resiliencia. Cantabria tiene un potencial enorme para convertirse en una región azul”. Además de la conservación y protección, ponderó “el enorme potencial del surf para ser portavoz el valor del espacio marino para la humanidad, reorientar nuestra relación como sociedad con la mar. Es la Cultura Oceánica que promueve la UNESCO en el ODS 14. Tenemos que dejar de vivir de la mar para hacerlo con ella”. Finalizó diciendo que “necesitamos gobernanza e innovación colaborativa para encontrar el mejor camino hacia la sostenibilidad del surf en Cantabria”.

La presencia de la directora general de Fondos Europeos, Paz Díaz, fue fundamental para identificar todo el valor que Europa da al ámbito del surf, dado que existen fondos o programas estructurales en la UE que ayudarían a “posicionar a Cantabria en el exterior, mostrar una imagen innovadora, de región que apuesta por un deporte de tendencia, pero con una visión sostenible”. Habló que logrando una visión de conjunto y un “trabajo colaborativo, de sinergias” será posible captar más ayudas desde Bruselas.

En la actualidad, Cantabria cuenta con cuatro Reservas del Surf, tres estuvieron presentes con sus alcaldes: Andrés Ruiz Moya, de Suances; Dionisio Luguera, de San Vicente de la Barquera; Francisco Asón, de Ribamontán al Mar. No pudo asistir Miguel Ángel Ruiz Lavín, de Noja.

Jaime Lillo, de la Alianza Surf y Naturaleza, acompañó a los políticos y explicó en qué consisten estas reservas. “Las rompientes no estaban singularizadas como un patrimonio que se puede conservar, poner en valor y dar riqueza. Eso sucede con el Manifiesto para la protección de las olas y es el origen de las reservas. Los municipios hacen suya esa protección y valor estratégico. El momento es ahora, es una oportunidad histórica. La respuesta europea no tiene antecedentes. Debemos desbordar las rompientes y el surf, salir al litoral, implicarnos con los agentes para hacer un enfoque más multidisciplinar y sostenible, así las playas que amamos irán a un futuro mejor, cada reserva de surf puede ser germen del desarrollo de un modelo de villas azules”, explicó.

Reservas del Surf

Dionisio Luguera defendió que “no todo es volumen de gente, hablamos de un parque natural y eso también debemos potenciarlo. Espero que, con las ayudas europeas, San Vicente siga creciendo en el surf, pero con respeto al medioambiente. Que no sea masivo, menos intenso, pero de mejor calidad”.

El regidor de Suances, Andrés Ruiz Moya, valoró con orgullo a los profesionales “nacionales e internacionales” que cogen olas en sus playas, incluso desde bien pequeños. También hizo un llamamiento a preservar el “litoral”, pues habló de masificación del Turismo.

Desde Ribamontán al Mar, Francisco Asón, valoró muy positivamente el diagnóstico, “lo necesitábamos. Nosotros llevamos tres años regulando y diría que sostenibilidad es la palabra que necesita el surf”. Adelantó que continuarán con los proyectos actuales subvencionados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como a nivel europeo.

Óscar García, presidente de la Federación Cántabra de Surf, confesó que no paran, al tiempo que presumió de equipo de trabajo. Del diagnóstico aseguró que “debe abrir muchos debates” y destacó el concepto de “economía azul”. También se unieron a la presentación Pedro Gutiérrez y Javi Cantera para dar a conocer el surf inclusivo. Hablaron de la visibilidad del proyecto ‘Inclusea’, “Cantabria también es pionera en adaptar el deporte a personas con discapacidad física o sensorial”, expuso Cantera. Su compañero presentó a tres deportistas que “luchan cada día por salir adelante” y comentó que en el último Campeonato de España fue un éxito: “hubo 32 participantes y 13 eran cántabros o se habían formado aquí”.

Juanma Ramajo, ciego total y subcampeón de España, contó en primicia que en diciembre estará en el Campeonato del Mundo en California. Ibai Hervas, que sufrió una doble amputación, ha sido campeón de España en su modalidad; y Celia Gramse, ciega parcial y tercera de los últimos mundiales celebrados en San Diego, también representará a Cantabria en el próximo mundial. También felicitó a los monitores especializados que hacen posible sus logros. A los tres se les entregó un diploma “en reconocimiento a sus méritos deportivos en Parasurfing y por inspirarnos con su historia de superación”.

Homenaje a Jesú Fiochi y Carlos Beraza, pioneros del surf

No podía faltar un homenaje a los pioneros del surf en Cantabria que hace 56 años hicieron historia. Así, Jesús Fiochi, el primer español en ‘coger’ olas en nuestro país, y Carlos Beraza contaron sus testimonios, aunque en la actualidad las olas estén en su recuerdo. “Mi vida siempre ha sido la mar y el surf, incluso para la familia”, reconoció Fiochi, que trabajó como estibador. “La sostenibilidad del surfing está muy bien, la masificación no es ningún problema, hay que ir a la nieve y verlo. Podemos hacer algo en la región, unas rompientes artificiales ecológicas, para que el turismo estacional no sea sólo julio y agosto”, apuntó Beraza. Para ellos también hubo reconocimiento oficial, entregándoles unos trofeos por parte de Pablo Zuloaga y Mario Iglesias.

El director general de Deporte, Mario Iglesias, habló del surf como “un activo para la comunidad autónoma y somos conscientes de las potencialidades que tiene desde los puntos de vista económico, turístico, deportivo, pero siendo consecuentes con la defensa del modelo de desarrollo sostenible en el que creemos. Nos gusta mucho el lema de la ‘Alianza Surf&Naturaleza’ ‘Somos lo que protegemos’”. Destacó la “necesaria unidad de todos para tomar las mejores decisiones, siempre desde el consenso. Nos toca ponernos manos a la obra, tenemos muchísimos retos por delante”.

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, defendió que “Cantabria tiene que hacer frente a muchos desafíos y el surf es un recurso prioritario para nuestra tierra. El diagnóstico nos señala que tenemos un espacio natural extraordinario, con 54 rompientes y una sociedad que ve en este deporte una posibilidad de crecimiento en valores deportivos, pero también económicos”. Añadió que “también es cierto que tenemos que poner encima de la mesa medidas que vayan paliando y corrigiendo los efectos que en algún momento se puedan percibir como negativos”. Para el vicepresidente, “el surf nunca puede chocar ni con lo verde ni con lo azul. Tenemos que verlo como un recurso sostenible y trabajar desde ahí la marca Cantabria. Desde la consejería de Deportes, en el caso del surfing la relación con los Ayuntamientos busca cuidarlo como un recurso natural y único que tenemos la obligación de preservar”.

El acto, con público de diferentes sectores económicos y sociales, contó con la esencia interactiva de Líderes Impulsa y todos los asistentes recibieron un corazón ilustrado, obra de la artista Patricia Pascual. La música, siempre en el ADN de las sesiones de este proyecto de innovación colaborativa, corrió a cargo de la banda de cabecera The Gordini. Las fotografías de Juanjo Ruiz Cisneros trasladaron al mar a los presentes durante todo el evento. Ya con el diagnóstico presentado, ahora todas las partes implicadas tendrán que ‘coger’ la ola en pro del surf en Cantabria.