Cantabria registró este verano un 34% más de contratos que en 2020 y es la autonomía que más se aproxima al nivel precovid

“Estos datos vienen a constatar que la dependencia de los servicios y de las actividades estacionales en nuestra región no hace sino agudizar la tendencia de la precariedad en la contratación y que, si el empleo no es de calidad, cada vez habrá menos empleo”, recalca el secretario de Empleo de UGT en Cantabria. Para Ibáñez, “Cantabria debe aprovechar la coyuntura económica para dedicar recursos al cambio de su modelo productivo, que debe basarse en los sectores definidos por la Comunidad Europea y acordarse a través del Diálogo Social”.

