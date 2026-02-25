  • 25 de febrero de 2026
  1. Home
  2. Portada
  3. Cantabria sufre 60…

Cantabria sufre 60 incendios en las últimas horas

.

Serdio tacha a los pirómanos como «delincuentes del mechero»

Activada la preemergencia del INFOCANT ante las altas temperaturas, los bajos índices de humedad y el viento sur

En la imagen del 112 del gobierno de Cantabria, el incendio de esta noche en Lamasón
En la imagen del 112 del gobierno de Cantabria, el incendio de esta noche en Lamasón

El olor a humo es evidente en gran parte de Cantabria, y «hemos tenido una noche muy complicada con hasta 40 incendios de manera simultánea», valoraba el director general de Montes y Biodiversidad Ángel Serdio en el informe remitido a las 6.00 de esta mañana por el gobierno de Cantabria. En total Cantabria ha sufrido 60 incendios en las últimas horas.

Serdio tachaba como «delincuentes del mechero» a los que han provocado los incendios, una situación que ha dado origen a la activación de la fase de preemergencia del INFOCANT.

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia y Seguridad, por petición de la Dirección General de Biodiversidad, ha activado la fase de preemergencia del Plan Especial de Incendios Forestales (INFOCANT), por la
incidencia de fuegos en distintos puntos de la Comunidad y el habitual incremento de focos entre el ocaso y el amanecer en temporadas de viento sur.

En las últimas horas ha habido incendios en Vega de Pas (5), Arenas de Iguña (2), Saro (2), Luena (3), Santa María de Cayón (2), Ruente (2), Los Corrales de Buelna (2), Miera, Soba, San Roque de Riomiera, Liérganes, Herrerías, Cabuérniga, Villacarriedo, Lamasón, Selaya, Molledo, Miera, Santiurde de Reinosa y Anievas.

Han intervenido el Operativo de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales del Gobierno, formado por Técnicos del Medio Natural, bomberos forestales y la central de emisoristas de la Dirección Geneal de
Biodiversidad, que están siendo apoyados por bomberos del Servicio de Emergencias de Cantabria, también del Gobierno.

11 de las 13 comarcas forestales se encuentran en nivel 2 de alerta, a excepción de Campoo y Valderredible. La previsión meteorológica presenta continuidad para la jornada de este miércoles con altas temperaturas, bajos niveles de humedad y viento sur.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Cantabria, la segunda región con más incidencia de accidentes de trabajo de autónomos Detenido por cometer dos delitos en el mismo establecimiento en 24 horas Una víbora muerde a un senderista en Arredondo
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.