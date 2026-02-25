Cantabria sufre 60 incendios en las últimas horas

Serdio tacha a los pirómanos como «delincuentes del mechero»

Activada la preemergencia del INFOCANT ante las altas temperaturas, los bajos índices de humedad y el viento sur

En la imagen del 112 del gobierno de Cantabria, el incendio de esta noche en Lamasón

El olor a humo es evidente en gran parte de Cantabria, y «hemos tenido una noche muy complicada con hasta 40 incendios de manera simultánea», valoraba el director general de Montes y Biodiversidad Ángel Serdio en el informe remitido a las 6.00 de esta mañana por el gobierno de Cantabria. En total Cantabria ha sufrido 60 incendios en las últimas horas.

Serdio tachaba como «delincuentes del mechero» a los que han provocado los incendios, una situación que ha dado origen a la activación de la fase de preemergencia del INFOCANT.



El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia y Seguridad, por petición de la Dirección General de Biodiversidad, ha activado la fase de preemergencia del Plan Especial de Incendios Forestales (INFOCANT), por la

incidencia de fuegos en distintos puntos de la Comunidad y el habitual incremento de focos entre el ocaso y el amanecer en temporadas de viento sur.



En las últimas horas ha habido incendios en Vega de Pas (5), Arenas de Iguña (2), Saro (2), Luena (3), Santa María de Cayón (2), Ruente (2), Los Corrales de Buelna (2), Miera, Soba, San Roque de Riomiera, Liérganes, Herrerías, Cabuérniga, Villacarriedo, Lamasón, Selaya, Molledo, Miera, Santiurde de Reinosa y Anievas.



Han intervenido el Operativo de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales del Gobierno, formado por Técnicos del Medio Natural, bomberos forestales y la central de emisoristas de la Dirección Geneal de

Biodiversidad, que están siendo apoyados por bomberos del Servicio de Emergencias de Cantabria, también del Gobierno.



11 de las 13 comarcas forestales se encuentran en nivel 2 de alerta, a excepción de Campoo y Valderredible. La previsión meteorológica presenta continuidad para la jornada de este miércoles con altas temperaturas, bajos niveles de humedad y viento sur.