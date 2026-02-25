  • 25 de febrero de 2026
El MAS acerca el arte a las familias con el taller ‘MAS Collage’

Noemí Méndez destaca que esta iniciativa forma parte del compromiso municipal por acercar el museo a la ciudadanía y abrirlo a todos los públicos, generando espacios de encuentro y aprendizaje compartido

El sábado 28, de 11.30 a 13.00 horas, propondrá la exploración de diferentes obras que servirán como punto de partida para que cada participante realice su propia reinterpretación con la técnica del collage

25, febrero, 26.

El Museo de Arte de Santander MAS acogerá este sábado, 28 de febrero, en horario de 11.30 a 13.00 horas, una nueva actividad de su programación didáctica dirigida a público familiar bajo el título ‘MAS Collage’, una propuesta creativa que invita a las familias a descubrir y reinterpretar las obras del museo a través de la técnica del collage.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado que esta iniciativa forma parte del compromiso del MAS por acercar el museo a la ciudadanía y abrirlo a todos los públicos, especialmente a las familias, generando espacios de encuentro y aprendizaje compartido. Asimismo, ha animado a los vecinos a participar en esta actividad que convierte el museo en un lugar vivo, dinámico y participativo.

El taller propone la exploración de diferentes obras del museo que servirán como punto de partida para que cada participante realice su propia reinterpretación mediante la técnica del collage, utilizando diversos materiales y texturas.

“La intención es ofrecer un marco creativo en el que las familias puedan conocer y disfrutar del MAS desde una perspectiva participativa, investigando diversas técnicas artísticas, poniendo el foco no solo en el resultado final, sino también en el proceso creativo”, ha explicado la edil.

El taller será impartido por Claudia Ruiz Echevarría, artista, docente y mediadora cultural cántabra. Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Salamanca, actualmente compagina su labor docente y de mediación artística en el “Taller de Arte” de la Asociación Cultural Desarrollo Próximo (2019-2024) con su doctorado en la Universidad del País Vasco en Investigación en Arte Contemporáneo.

La coordinación de estos talleres corre a cargo de Adrián Alonso, director de teatro y cine, licenciado en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación Musical.

Becado en Londres para estudiar en la escuela de teatro Rose Bruford College, ha desarrollado su trayectoria profesional en España, Londres, Estados Unidos, Francia, China y Japón. Ha sido director residente de SEQUINS & FEATHERS para Royal Caribbean y en 2022 fundó su propia compañía especializada en teatro musical, con la producción “REconectando, el musical”.

Desde 2021 es director artístico de la gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Piélagos y profesor de la Escuela de Cine y TV de Cantabria.

El museo suena’, el 28 de marzo

Méndez ha avanzado además que, también bajo la coordinación de Adrián Alonso, el MAS continuará su programación familiar el próximo 28 de marzo con una nueva actividad titulada “El museo suena”, centrada en la exploración y experimentación sonora a través de melodías, armonías, percusión y movimiento.

En este taller se abordarán las tres partes fundamentales de la música: la melodía —la sucesión de notas que se cantarán o tararearán—; el ritmo —la organización temporal del sonido y el silencio— utilizando cajones flamencos; y la armonía —la combinación simultánea de sonidos que crean profundidad y emoción— mediante un instrumento armónico como la guitarra.

En este caso, la actividad será impartida por InCanto, escuela de música con más de 11 años de trayectoria en Santander y Torrelavega, especializada en el aprendizaje musical en la primera infancia.

