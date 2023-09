CCOO acusa al director de Cultura de ‘faltar a la verdad’ y reitera que la cueva de Covalanas está cerrada a las visitas desde el 3 de septiembre

La Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato ha señalado que la web de reservas recoge que desde el 3 de septiembre no hay visitas a la cavidad y tampoco es posible adquirir entradas

Delia Carbajo: “Son muy graves las declaraciones de Juan Antonio González porque o bien no se entera de nada o bien miente de forma descarada”

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha calificado de ‘muy graves’ las declaraciones del director general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Juan Antonio González Fuentes que, en declaraciones a los medios días atrás, volvía a insistir en que la cueva de Covalanas, situada en Ramales de la Victoria, se seguía visitando.

Para el sindicato, el director general de Cultura falta a la verdad porque sólo con acceder a la página web oficial de la cueva (https://cuevas.culturadecantabria.com/covalanas-esp/horarios-y-tarifas/) ya se pone en evidencia que no hay visitas a la cavidad desde el pasado 3 de septiembre. Además, tampoco es posible adquirir una entrada on line porque en el calendario no hay marcado ningún día disponible para visitas, al contrario de lo que ocurre con otras cuevas que sí están abiertas.

Delia Carbajo, delegada de Prevención de CCOO en la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, ha apuntado que “es muy grave que el director general se obceque e insista en que la cueva permanece abierta. Las visitas que se han realizado estos días se han producido porque estaban concertadas desde hace semanas y era de personas procedentes de otros países porque el resto de visitas ya concertadas se han anulado”.

“La única realidad es que si cualquier persona hoy llama para comprar una entrada, intenta reservarla por la página web o bien se acerca hasta Ramales de la Victoria se encontrará que es imposible porque la cueva, repito, está cerrada a las visitas”, ha dicho la delegada de Prevención de CCOO en la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.

Para Carbajo, “Juan Antonio González o miente por desconocimiento o miente descaradamente y no entendemos el motivo. Desde CCOO consideramos que hay dos soluciones posibles, muy asequibles las dos: basta con poner un módulo portátil, como ya hubo en su momento, hasta que se solucione la situación y se cumplan con todos los requerimientos que hizo la Inspección de Trabajo o bien, al estar tan cerca la cueva de Cullalvera y su centro de visitantes, es posible que estén allí los dos guías y ese centro sea el de referencia para Covalanas hasta que se arregle todo”.

El sindicato ha considerado que esta ‘cerrazón’ pone ‘en evidencia la incompetencia e inutilidad de este Gobierno’ de resolver el problema y le ha instado a ‘ponerse las pilas’ para agilizar los proyectos de acondicionamiento y mejora del centro de recepción de visitantes de la cueva de Covalanas para que la ciudadanía pueda volver a disfrutar de la cavidad y los guías puedan volver a trabajar en este espacio.

“No olvidemos que se trata de una cavidad Patrimonio de la Humanidad de la que tendríamos que presumir y enseñar su potencial y, sin embargo, la precariedad y las deficiencias del centro de visitantes, que han motivado el cierre de la cavidad, están privando a la ciudadanía de su visita. El personal está deseando volver a enseñarla y la solución temporal, como hemos dicho, creemos que es muy asumible”, ha concluido Delia Carbajo.

El sindicato ha concluido subrayando que hasta ahora había 42 visitas a la cueva a la semana, siete cada jornada, seis días a la semana, una cifra muy alejada de las 12 a las que hacía referencia el director general de Cultura. Además, ha señalado que las personas que trabajan en Covalanas como centro de referencia ‘están siendo destinadas a otras cuevas, con el perjuicio que ello tiene para dichos guías, que, por ejemplo, no cobran por los desplazamientos’, afirma CCOO en un comunicado.