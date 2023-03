CCOO aprovecha la Semana Santa para recordar a los hosteleros que hay que ofrecer buenas condiciones y buenos sueldos

En la imagen una de las movilizaciones por la hostelería durante la pandemia

El sindicato CCOO ha recordado este viernes que en Cantabria hay personal cualificado en Hostelería pero

«echan en falta buenas condiciones laborales y mejores salarios».

Marta Careaga, secretaria de la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria, explica que el sindicato no firmó el convenio precisamente porque ‘no reunía las condiciones mínimas que se

merece el personal que trabaja en el sector’.



“Esta Semana Santa los hosteleros tienen una

oportunidad de oro para fidelizar plantilla ofreciendo buenos sueldos y

cumpliendo estrictamente con lo que se estipula en los contratos, eso sí

que sería una buena inversión a corto, medio y largo plazo”, afirma Careaga.

La Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO), ahora

que comienza una nueva Semana Santa, ha subrayado que en Cantabria hay

personal ‘sobradamente cualificado’ para trabajar en Hostelería pero que, sin

embargo, esos trabajadores intentan buscar empleo en otros

sectores porque ‘en este no hay ni buenas condiciones laborales, ni se

respeta en muchas ocasiones lo que se estipula en los contratos ni tampoco

hay buenos salarios que lo compensen’.



Aunque las cifras de afiliación a Hostelería de la Seguridad Social a

último día de mes de diciembre apuntan a que hay más personas afiliadas en

este sector, se ha pasado de 18.834 en 2019 (antes de la pandemia), a

18.307 en 2021 y a 19.093 en 2022, CCOO asegura que los datos ‘no son tan

buenos como parecen’.



Así, la hostelería a último día de mes, en diciembre de 2022, representa el

8,84% sobre el total de la afiliación mientras que en 2019 representaba el

9%, es decir, ha habido un ligero descenso.

“Ha crecido el número pero si

lo analizamos, la afiliación en general ha crecido muchísimo de 2019 a 2022

y, sin embargo, en la hostelería ha caído la representatividad ligeramente.

Se puede decir que se ha estancado mientras que en otros sectores ha

crecido exponencialmente”, ha señalado Marta Careaga, secretaria de la

Federación de Servicios de CCOO en Cantabria.



“Está claro que hay suficiente y cualificada mano de obra en el sector de

la Hostelería pero también hay mucho turno partido, dificultad para

conciliar vida laboral y familiar, no hay descanso en fin de semana ni una

vez al mes y, además, los salarios son bastante precarios por lo que son

muchas las personas que abandonan la profesión y optan por trabajar en

otros sectores”, ha añadido Marta Careaga.



Para el sindicato, las patronales deberían invertir en condiciones dignas

de trabajo y en formación de su plantilla, así como en mejorar las

condiciones salariales y de trabajo para retener a los profesionales

del sector, y que no vean el oficio de servir en un bar o de cocinar como

una ocupación temporal, sino como una profesión que les permite vivir

dignamente y conciliando su vida familiar y laboral.



Según los datos extraídos por la Federación de Servicios de CCOO de la

Encuesta de Población Activa (EPA) en el cuarto trimestre de 2022, el 93,8%

del total de personas asalariadas en el sector de la hostelería eran

indefinidas (de ellas el 12,6% eran fijas discontinuos) frente al 6,2% que

eran temporales. Asimismo, un 62% del total de las personas asalariadas que

trabajaron en la hostelería, según los datos del cuarto trimestre de la EPA

de 2022, eran mujeres.



“La reforma laboral ha jugado a favor de la contratación indefinida y eso

se ha notado muchísimo este último año. De todos modos, hay que recordar

que CCOO no firmó el convenio de Hostelería de Cantabria precisamente

porque, a pesar de negociar hasta al final, consideramos que no reunía las

condiciones mínimas que se merece el personal que trabaja en el sector”, ha

apuntado Marta Careaga.

La sindicalista recalca qu “en esta Semana Santa que está a punto

de comenzar, los hosteleros tienen una oportunidad de oro para

fidelizar plantilla y para eso tienen que ofrecer unos sueldos dignos,

acordes a las condiciones de trabajo, y cumplir estrictamente con lo que se

estipula en los contratos, eso sí que sería una buena inversión a corto,

medio y largo plazo”, ha concluido la secretaria general de la Federación

de Servicios.