CCOO denuncia el ‘desmantelamiento’ de la sanidad pública ‘por la puerta de atrás’

Arantxa Cossío: “Queremos un sistema público fuerte, accesible y en igualdad de condiciones para la ciudadanía y apostamos por la inclusión de más prestaciones en su cartera de servicios”

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha expresado su malestar al conocer que el Partido Popular (PP) ha incluido un nuevo artículo en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Cantabria que acompaña a los presupuestos que ‘utiliza la puerta de atrás para continuar con el desmantelamiento de la sanidad pública’, opina el sindicato.

Dicho artículo recoge que a partir de ahora se pueden establecer convenios público-privados con empresas para ofrecer asistencia sanitaria ‘una especie de sanidad concertada que para el sindicato es una evidencia más del desmantelamiento de la sanidad pública que se está viviendo en Cantabria desde que César Pascual es consejero de Sanidad en la región’, valora CCOO en un comunicado.

“Un nuevo ejemplo de que la campaña ‘Salva la sanidad’ que hemos impulsado desde CCOO es necesaria para poner freno a los propósitos del gobierno del PP, que en este caso utiliza la Ley de Acompañamiento como puerta de atrás para introducir unas políticas dirigidas a una paulatina privatización de los servicios públicos, como ya hemos visto también en Cantur”, ha señalado Arantxa Cossío, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria.

Además, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios ha recordado que esta forma de actuar ‘no es nueva’ y que ya el año pasado “metieron el proyecto de Área Única sanitaria que tanto hemos criticado”.

Para la federación, este ‘nuevo despropósito’ sigue el modelo que ya empleó César Pascual con la privatización de varios servicios en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que ‘ha demostrado que se pierde calidad y estabilidad en el empleo, deteriorándose el servicio y ha asegurado que el consejero y su equipo ignoran el derecho de toda la ciudadanía de tener una sanidad pública de calidad, universal y en igualdad de condiciones’.

“Queremos un sistema público fuerte, accesible y en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía y apostamos por la inclusión de más prestaciones en la cartera de servicios, reforzando así nuestro sistema sanitario público y, aunque entendemos que en ocasiones hay que recurrir a conciertos con empresas privadas porque ayuda a descongestionar algunos servicios, desde CCOO apostamos porque en primer lugar se intente buscar soluciones con los recursos públicos disponibles, y siempre y cuando no sea posible, en ese caso se abogue por la transparencia y por las licitaciones, no por hacerlo a dedo y sin ningún control”, ha subrayado Cossío, que ha reafirmado que “este consejero no quiere negociar sino que lo que intenta siempre es imponer sin dialogar”, ha lamentado la secretaria de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria.