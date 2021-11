CCOO insta a la patronal del transporte de mercancías por carretera a aprovechar el nuevo convenio para ‘dignificar’ un sector esencial

· La Federación de Servicios a la Ciudadanía ha señalado que el próximo mes de diciembre comienza la negociación del documento que regirá las condiciones laborales de los profesionales del sector

· David Estévez: “Esperamos que la voluntad de la patronal tras todo el revuelo mediático se refleje en el convenio y en la mejora de las condiciones laborales del personal, que es donde realmente está el problema”

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Cantabria (FSC CCOO) ha instado hoy a la patronal del transporte de mercancías por carretera de Cantabria a aprovechar la negociación del nuevo convenio colectivo, que comenzará el próximo mes de diciembre, para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras.

El sindicato ha subrayado que el principal escollo de un sector que es esencial e imprescindible está, precisamente, en la mala situación laboral de sus profesionales y que para que la labor que se realiza sea reconocida socialmente es fundamental no sólo ya mejorar las condiciones laborales en un nuevo convenio sino también cumplir con lo que ya recoge el que ha regido hasta ahora la actividad.

“Queremos que esa voluntad para que se reconozca la labor que está mostrando ahora la patronal del transporte de mercancías por carretera, con todo el revuelo mediático con el anuncio del paro patronal, que no huelga, se traslade al convenio y pase por, entre otras cosas, unos incrementos salariales acordes a las condiciones actuales de vida porque la dignificación del sector comienza por ahí, por dar a los y las trabajadoras la calidad laboral que merecen”, ha subrayado David Estévez, secretario general de la FSC en Cantabria.

Para Estévez, que estima que el nuevo convenio pueda afectar en la región a unas 2.500 personas, “lo que es intolerable es que la patronal se rasgue las vestiduras y se queje de la situación del sector y del abandono de las administraciones cuando nos ha obligado en reiteradas ocasiones a acudir a los tribunales para garantizar que a los y las trabajadoras se les apliquen los pluses, las dietas… en definitiva, que se cumpla con las condiciones económicas y sociales que recoge el convenio. Y los juzgados nos dan la razón… Por eso insisto en que la dignificación del sector pasa por la dignificación de los y las camioneras y eso se materializa en el convenio y en su cumplimiento”.

El sindicato ha señalado que existe una falta de reconocimiento social a una labor que, sin embargo, resulta esencial y que está ocasionando una falta de relevo generacional que acarreará problemas a medio o corto plazo. Sin embargo, la central sindical ha subrayado que la situación es reversible si se mejoraran las condiciones laborales de los y las profesionales del sector para que resulte un trabajo atractivo.

“No es de recibo que sus salarios sean tan bajos, que les hayan obligado también a realizar la carga y descarga de mercancías, que no cuenten con áreas de descanso seguras, que las interminable jornadas de trabajo y sus intempestivos horarios les impidan la conciliación efectiva, que haya tanto fraude en la contratación, que no se les aplique coeficientes reductores a la edad de jubilación, que no tengan reconocida la enfermedad profesional a pesar de que muchas veces estén en contacto con productos químicos peligrosos o que la turnicidad que rige su actividad les haga sufrir, por ejemplo, alteraciones del sueño que no se les reconoce”, ha enumerado Estévez.

De ahí que desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía se haya puesto el foco en las propias empresas que son las que, muchas veces, han causado todos estos problemas y las que han llevado a la profesión a esta situación de precariedad y penosidad y a esta falta de relevo.

“Por eso la negociación del nuevo convenio es una oportunidad única para darle la vuelta a la tortilla, para revertir la situación y para afrontar los conflictos del sector de manera decidida y responsable, con diálogo y con perspectiva de futuro porque no olvidemos que se trata de un sector esencial”, ha concluido el secretario general de la FSC de CCOO en Cantabria.