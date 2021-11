CCOO se moviliza para ‘reivindicar la mejora de los servicios públicos’ y la reducción de la tasa de temporalidad del personal público

El Área Pública de CCOO en Cantabria recuerda que “los servicios públicos son un derecho para la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras están desbordadas de trabajo”

El sindicato reivindica un refuerzo de las plantillas para reducir el más del 40% de la tasa de temporalidad que afecta al personal público de Cantabria

El Área Pública de Comisiones Obreras de Cantabria, formada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía, de Sanidad y Sectores Sociosanitarios y la de Enseñanza, se ha concentrado este miércoles frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria para exigir al Gobierno la mejora de los servicios públicos y de las condiciones laborales de los 50.000 empleados y empleadas públicas que hay en Cantabria.

Conchi Sánchez, portavoz del Área Pública, ha recordado que “los servicios públicos son un derecho para la ciudadanía y estamos velando por la mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, que están desbordadas de trabajo”. En este sentido, el sindicato ha advertido de una posible sexta ola de Covid-19 para la que será fundamental contar con personal sanitario, docente y demás empleadas y empleados públicos suficientes.

Entre las medidas que ha reivindicado el sindicato en esta movilización, que se enmarca en las convocadas por CCOO en todo el territorio nacional, están “las mejoras del poder adquisitivo, que venimos perdiendo desde el año 2008 y que no solo no hemos recuperado, sino que además seguiremos perdiendo si no se sientan a negociar y establecemos el 3,5% de subida salarial que pedimos”, ha recordado Sánchez.

Por otro lado, el Área Pública de CCOO ha reclamado, ante la tasa de temporalidad de más del 40% que afecta al personal público de Cantabria –que hay que reducir al 8% para cumplir con los acuerdos-, “un refuerzo de las plantillas para cubrir todas las jubilaciones y contar con plantillas duraderas, estables y que cumplan con los acuerdos de estabilidad”. Para ello, como ha especificado Sánchez, “deben sacar todas las plazas estructurales a concurso público”.

“Estamos reivindicando por el personal de las administraciones públicas, por el sanitario, por el personal docente o por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, ha subrayado Sánchez. En este sentido, cabe destacar que la falta de personal en el área pública da lugar a muchas problemáticas, como las agresiones al personal de instituciones penitenciarias, un tema en el que CCOO está especialmente sensibilizado, o las agresiones al personal sanitario, uno de los sectores donde más han aumentado.

Respecto a los plazos marcados para hacer cumplir estas reivindicaciones, Sánchez ha incidido en que debe ser “antes del 31 de diciembre de este año, porque de no hacerlo, estaríamos hablando de un incumplimiento flagrante de los acuerdos de estabilidad”.