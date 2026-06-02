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Cinco detenidos en Muriedas por venta de drogas

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En la vivienda se han intervenido diferentes cantidades de cocaína y hachís preparadas para su venta al menudeo

02 de junio de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria, en el marco de la operación ANERI que ha contado con la colaboración de la Policía Local de Camargo, ha permitido desmantelar un punto de venta de drogas al menudeo en una vivienda de la localidad de Muriedas-Camargo.

Se ha procedido a la detención de cinco personas (dos hombres y tres mujeres), con edades comprendidas entre los 41 y 62 años, a los que se considera presuntos autores de tráfico de drogas, robo con violencia y pertenencia a grupo criminal. Todos ellos ya contaban con detenciones anteriores por presunto delito de tráfico de sustancias estupefacientes.

Durante el registro a la vivienda, además de todo lo necesario para la dosificación de los estupefacientes para su posterior distribución al menudeo, se encontraron preparadas para su venta 19 dosis de cocaína, y una pequeña cantidad de hachís. También se ha intervenido una libreta con anotaciones y más de 2.000 euros en billetes de diferentes valores, presumiblemente de las ventas de estupefacientes de los últimos días.

Además, se ha podido constatar que a la citada vivienda acudían personas consumidoras de droga para la adquisición de dosis.

En la mañana de ayer lunes, la Guardia Civil realizó una entrada y registro en la mencionada vivienda, se procedió a la detención de cinco personas, cuatro de ellos moradoras de la propiedad, y además de intervenir las dosis de droga preparadas para su distribución, se hallaron diferentes pruebas relacionadas con el tráfico de estupefacientes al menudeo. En el día de hoy los detenidos pasarán a disposición judicial.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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