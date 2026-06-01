Vuelve Espinama Suena con Juan Zelada, Rebeca Jiménez, Delgado & Chloe Bird, Cacho y The Gordini

Naturaleza, música y gastronomía el sábado 27 de junio

El cartel de Espinama Suena estará encabezado por Juan Zelada, uno de los nombres más reconocibles del soul-pop nacional. Un directo de alto nivel para abrir una edición que vuelve a apostar por la música de autor y las propuestas cuidadas en plena naturaleza.

Espinama Suena, organizado por Líderes Impulsa, tiene el objetivo de sentir la música, respirar la belleza de Liébana y saborear su rica gastronomía.

Un evento único que combina conciertos gratuitos en directo, una ruta por la naturaleza, un mercadillo de firmas artesanas locales y el alma de las propuestas del entorno.

Más información y reservas de alojamientos en la web del festival https://espinamasuena.lideresimpulsa.com/?fbclid=IwY2xjawSKibdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBWeklDekh6b0ZuZDFQdXFtc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhh22VSSrtZ_FHgg0RnMlj1r8cx6HFxTfIP7VIvYLkfImVzlE8347OgV7G8G_aem_rysnuuEnBKtHj9Nf2TWS9w