  • 2 de junio de 2026
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Vuelve Espinama Suena con Juan Zelada, Rebeca Jiménez, Delgado & Chloe Bird, Cacho y The Gordini

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Naturaleza, música y gastronomía el sábado 27 de junio

El cartel de Espinama Suena estará encabezado por Juan Zelada, uno de los nombres más reconocibles del soul-pop nacional. Un directo de alto nivel para abrir una edición que vuelve a apostar por la música de autor y las propuestas cuidadas en plena naturaleza.

Espinama Suena, organizado por Líderes Impulsa, tiene el objetivo de sentir la música, respirar la belleza de Liébana y saborear su rica gastronomía.

Un evento único que combina conciertos gratuitos en directo, una ruta por la naturaleza, un mercadillo de firmas artesanas locales y el alma de las propuestas del entorno.

Más información y reservas de alojamientos en la web del festival https://espinamasuena.lideresimpulsa.com/?fbclid=IwY2xjawSKibdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBWeklDekh6b0ZuZDFQdXFtc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhh22VSSrtZ_FHgg0RnMlj1r8cx6HFxTfIP7VIvYLkfImVzlE8347OgV7G8G_aem_rysnuuEnBKtHj9Nf2TWS9w

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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