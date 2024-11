Las comunidades de propietarios pueden prohibir este uso ilegal de las viviendas mediante una votación y la modificación de los estatutos

CNSV denuncia una «plaga» de pisos turísticos ilegales en Cantabria

31 de octubre de 2024.- El número de apartamentos turísticos se ha multiplicado en Cantabria durante los últimos 4 años.

Ayer, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informaba de un aumento de las viviendas dedicadas al uso vacacional de 3798 más respecto a 2020, hasta un total de 8684.

La plataforma Cantabria No Se Vende (CNSV) señala que las cifras ‘récord en masificación turística esconden además otra realidad: dos de cada tres apartamentos turísticos son ilegales’.

Comparando las cifras del INE con el registro público autonómico de apartamentos turísticos, CNSV señala que cada año el porcentaje de pisos turísticos con la documentación en regla ‘no deja de bajar’. “Hay municipios donde hay el doble o el triple de pisos turísticos de lo que reconoce la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte”, señala el movimiento social en un comunicado enviado hoy a la prensa.

En Santander, alrededor de la mitad de los apartamentos turísticos ‘no se encuentran debidamente registrados’. En municipios periféricos como Treviso, Vega de Pas o San Pedro del Romeral, ‘todos los pisos turísticos operan sin tener los papeles en regla’. Esta opacidad ‘dificulta hacer cumplir a los apartamentos turísticos la normativa, tributar por la actividad económica que realizan y cualquier ordenación en el territorio’.

Desde este movimiento participante en la plataforma ‘Cantabria Para Vivir’, señalan a la Consejería de Turismo «por su dejación de funciones».

“No sólo tenemos una regulación laxa que permite la especulación con la vivienda, sino que además la Consejería no inspecciona los pisos turísticos para hacer cumplir las pocas normas que existen”, declaran.

En Cantabria, basta con la presentación de un simple escrito en un registro público para poder comenzar a operar un piso turístico. “Muchos de los propietarios ni siquiera cumplen con este requisito mínimo porque saben que la Consejería no les va a multar aunque la Ley lo establezca como una infracción”, aseguran. La Ley de Turismo de Cantabria prevé sanciones de hasta 30000 €, no poder dedicarse a la actividad turística durante 3 años y quedar inhabilitado para recibir ayudas y subvenciones públicas para aquellos propietarios de pisos turísticos que no declaren su actividad.

Las comunidades de propietarios sufren las molestias de este tipo de actividades no regladas como los hoteles o los establecimientos rurales regulados, ya que el trasiego constante de viajeros y maletas genera muchos ruidos a los vecinos. No obstante, la comunidad de vecinos puede prohibir esta actividad de pisos turísticos con una votación en junta de propietarios y una modificación de los estatutos de la comunidad.

