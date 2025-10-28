Correos emite un sello dedicado al cineasta cántabro Mario Camus

Esta emisión rinde homenaje a uno de los realizadores españoles más destacados del siglo XX, que adaptó al cine y a la televisión conocidas obras literarias de nuestro país como Fortunata y Jacinta, La colmena, La casa de Bernarda Alba, La forja de un rebelde o Los Santos Inocentes, entre otras

Correos ha emitido un sello dedicado al cineasta español Mario Camus dentro de la serie “Cine Español”, con el que se quiere rendir homenaje a uno de los realizadores españoles más destacados y reconocido internacionalmente del siglo XX. Adaptó al cine y a la televisión con gran éxito conocidas obras de la literatura de nuestro país, entre las que destacan Fortunata y Jacinta, La colmena, La casa de Bernarda Alba, La forja de un rebelde oLos Santos Inocentes.

Mario Camus García, nacido en Santander el 19 de abril de 1935, fue uno de los directores más relevantes del cine español contemporáneo, cuya obra se distingue por su mirada crítica, su compromiso social y su profunda humanidad. A lo largo de más de cuatro décadas dedicadas al cine, Camus consolidó una trayectoria que trasciende modas y permanece vigente por su capacidad de plasmar los principales conflictos sociales de su generación.

Incansable lector, sus primeros pasos en el cine fueron como guionista de un pequeño puñado de películas hasta que en 1963 se puso al frente de la realización de la película Los farsantes, su primerlargometraje de temática social. A partir de ahí, una treintena de películas, series de televisión, documentales, guiones, colaboraciones y libros de relatos, entre otros muchos.

Formado en la Escuela Oficial de Cinematografía, Camus pertenece a la nueva generación de cineastas del siglo XX, de la que también forman parte figuras como Carlos Saura, Basilio Martín Patino, José Luis Borau, entre otros, que contribuyeron a renovar el panorama cinematográfico de nuestro país.

Su estilo se consolidó con Fortunata y Jacinta (1979), adaptación de la obra de Benito Pérez Galdós, serie de televisión que supuso su consagración como adaptador de textos literarios. Dentro de este campo realizó con gran éxito las conocidas adaptaciones de las obras de Camilo José Cela y de Miguel Delibes, La Colmena (1982) y Los santos inocentes (1984), así como la versión cinematográfica de la obra de teatro de Federico García Lorca La casa de Bernarda Alba (1987).

Otras producciones de enfoque social más intimista fueron Sombras en una batalla (1993) o Adosados (1996). Su filmografía se completa con películas como Los pájaros de Baden-Baden (1975), Amor propio (1994), El color de las nubes (1997) y La ciudad de los prodigios (1999). Menos conocidas son algunas de las producciones de sus inicios, como los musicales Digan lo que digan (1968), con el cantante español Raphael, y Esa mujer (1969), con Sara Montiel, junto al spaghetti western, La cólera del viento (1970).

Su obra se caracteriza por un rigor narrativo, una depurada dirección de actores y una sensibilidad particular para captar los matices de la experiencia humana. Camus se atrevió a abordar temas incómodos, a cuestionar estructuras establecidas y a dar voz a colectivos olvidados. Sus películas y series constituyen un testimonio de las principales luchas del siglo XX español, particularmente de los años de transformación social y búsqueda de la identidad nacional.

Reconocido internacionalmente por su filmografía, siendo el Oso de Oro del festival de Berlín por La Colmena en 1983 o la mención especial del jurado del Festival de Cannes por Los Santos Inocentes en 1984, las más importantes. A estos se suman el Premio Nacional de Cinematografía (1985), la Medalla de oro de las Bellas Artes (1983), la distinción de Caballero de la Legión de Honor Francesa o el Goya de honor (2011) a una vidad dedicada al séptimo arte como director y guionista. El realizador y guionista cántabro falleció el 18 de septiembre de 2021 en su ciudad natal.

Con esta emisión, Correos rinde homenaje al cinesta español, destacando el valor de su filmografía, su compromiso social y su solidaridad con los derechos humanos, lo que le posiciona como una de los representantes más destacados del cine español.

Sellos de cine

Esta emisión forma parte de la serie “Cine Español”, que nació en 1994 con una emisión doble dedicada a Luis Buñuel y a Segundo de Chomón, y que ya cuenta con más de 40 sellos, entre los que destacan los dedicados Antonio Banderas, Paco Rabal, Fernando Rey, Icíar Bollaín, Julio Medem, Alfredo Landa, Belén Rueda, Concha Velasco, José Luis López Vázquez, Luis García Berlanga, Rafael Azcona, Rafael Gil, Fernando Fernán Gómez, Tony Leblanc, Sara Montiel, Paco Martínez Soria, José Luis Borau, Amparo Rivelles, Luis Mariano, Lina Morgan, Vicente Aranda, Fernando Guillén y a Pilar Bardem.

Desde el año 1989, Correos ha producido numerosas emisiones filatélicas dedicadas al séptimo arte. El primero de esos sellos fue protagonizado por Charles Chaplin y desde entonces han sido muchos los cineastas plasmados en las emisiones filatélicas, como los Hermanos Lumière o los sellos dedicados a películas emblemáticas de nuestro cine como Belle Époque, Volver a empezar, Bienvenido Mr. Marshall, El viaje a ninguna parte, El Sur, Ágora o Celda 211, junto a emisiones filatélicas de grandes éxitos internacionales como Harry Potter o La guerra de las galaxias.

La empresa postal también ha emitido diversos sellos dedicados a los Premios Goya, al Festival de Cine de San Sebastián, a la Seminci de Valladolid, al Festival de Málaga, al Festival Internacional de Sitges, al Festival Internacional de Cine de Gijón o al Festival de Cine de Alcalá de Henares.

Igualmente Correos editó el libroSellos de película. El cine en la filatelia española(2017), obra ilustrada con fotografías que recogen secuencias de las películas más importantes de la historia del cine español. En él aparecen algunos de los mejores actores, actrices y directores, películas premiadas en los Óscar, los premios Goya y los distintos festivales cinematográficos nacionales, junto a un un apartado que reproduce espectaculares carteles sobre cine. El libro también se puede adquirir en Correos Market.

El sello dedicado a Mario Camus, que muestra una fotografía del director y guionista junto a una ilustración de fondo de una cámara de cine clásica, se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com, o llamando al 915 197 197.

Características técnicas

Serie “Cine español”

Fecha de emisión: 24 de octubre de 2025

Procedimiento de impresión: Offset

Soporte: Estucado, engomado, fosforescente

Formato del sello: 40,9 x 28,8 mm (horizontal)

Efectos en pliego: 25

Valor postal del sello: 2 €

Tirada: 70.000 sellos + + 3.000 Pliegos Premium