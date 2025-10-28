  • 28 de octubre de 2025
Detenidos los presuntos autores del robo de tuberías de cobre que produjo un escape de gas en una urbanización de Piélagos

Por los daños causados, se produjo un escape de gas con riesgo para los vecinos, siendo necesaria la intervención de los Bomberos y el corte del suministro.

28 octubre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de dos personas, un varón de 30 años y una mujer de 27 años, como presuntos autores de un robo con fuerza de tuberías de cobre pertenecientes a la instalación de gas de una urbanización habitada en el término municipal de Piélagos.

Como consecuencia de la fuerza efectuada para la extracción de las tuberías de cobre de la citada urbanización, fue necesaria la intervención de los Bomberos y el corte del suministro, por la existencia de riesgo para los vecinos. Igualmente se desplazó hasta el lugar un técnico para la reparación de los conductos y daños causados, pudiendo posteriormente recuperar el suministro.

Sobre las 5 de la madrugada del pasado día 17 de octubre, una patrulla de la Guardia Civil de Polanco que prestaba servicio de seguridad ciudadana, fue alertada de un posible robo de tuberías de cobre en un edificio habitado en el término municipal de Piélagos.

Una vez en el lugar, los agentes observaron que los conductos de cobre que suministran gas al edificio, se encontraban colgando, apreciando un fuerte olor a gas, siendo informados que la noche anterior, se había producido un hecho similar con sustracción de una tubería, lo que produjo un corte temporal del suministro de gas.

Los presuntos autores habían abandonado la zona en un vehículo, conociéndose diferentes datos sobre el mismo. Tras una minuciosa búsqueda por la zona, a unos 500 metros del lugar, los guardias civiles localizaron al citado automóvil, que parecía estar sin ocupantes, si bien, en su interior se hallaron ocultas a dos personas.

Identificados los mismos, un hombre y una mujer, tras diferentes indagaciones, se procedió a su detención como presuntos autores del robo y los daños causados en los conductos del gas.

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español.

