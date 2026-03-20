  • 20 de marzo de 2026
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Cuatro detenidos y diez investigados por inspecciones fraudulentas a vehículos en una estación de ITV

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Uno de los detenidos es inspector de la estación de ITV, que contaba con la colaboración del resto de detenidos e investigados.

Se investigan las inspecciones sobre 44 vehículos que consiguieron pasar la I.T.V. con resultado favorable, pese a presentar deficiencias graves.

20 de marzo de 2026.- Efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria, han procedido a la detención de cuatro personas y a investigar a otras diez, como presuntas autoras de delitos de falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, y corrupción entre particulares.

Las diligencias de la trama descubierta se iniciaron en enero de 2025, cuando tras el resultado de diversas investigaciones, que contaron con la colaboración del responsable de la zona norte de la empresa ITEVELESA, se detectaron indicios de que determinados vehículos obtenían resultados favorables al someterse a la I.T.V., pese a presentar deficiencias graves.

La investigación condujo inicialmente hasta un inspector de una estación de I.T.V. de Cantabria, quien habría inspeccionado con resultado favorable a un número elevado de vehículos, pese a presentar deficiencias graves.

Dos de los casos más significativos fueron el de un camión y una furgoneta, que tras ser parados en carretera por una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico comprobaron que presentaban deficiencias graves, encontrándose sin embargo documentalmente al día de la I.T.V. por lo que decidieron someterles a inspección técnica extraordinaria, arrojando resultado desfavorable en ambos casos.

Investigación y modus operandi

La investigación arrojó que una serie de personas solicitaban un número elevado de citas para ITV y que, en algunas de estas citas, aportaban el teléfono o el email del propio inspector, consiguiendo de esta forma que las confirmaciones de cita le llegaban a él directamente, impidiendo de esta manera la intervención de otros inspectores.

Las pesquisas evidenciaron la existencia de un patrón reiterado, en la que determinados usuarios acudían de forma sistemática a realizar la inspección con el referido inspector, quien les asignaba informáticamente la línea en la que él se encontraba. Se ha podido constatar que uno de los detenidos llegó a llevar a la inspección hasta 12 vehículos que no eran de su propiedad y que pasaban siempre por la línea del mismo inspector.

Además, varios de los vehículos que pasaron inspección desfavorable por parte de otros inspectores de la estación, la pasaron posteriormente favorable en la segunda ocasión que acudían, sin haber subsanado los defectos observados, al pasar, esta segunda vez, por la línea del inspector detenido que les daba el visto bueno.

Tras la finalización de las primeras diligencias se procedió a la detención del inspector de la estación de ITV, culminando la operación con otros tres detenidos y diez investigados.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.


David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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