Recuperado un vehículo robado en el año 2016

El vehículo fue localizado en el término municipal de Ampuero y ya ha sido entregado a su legítimo propietario

19 marzo de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a instruir diligencias, en calidad de detenido, a un varón de 47 años de edad, vecino del término municipal de Castro Urdiales, como presunto autor de un delito de receptación y otro de falsedad documental.

El pasado mes de febrero, la Guardia Civil, realizando labores de prevención de la seguridad ciudadana en el término municipal de Ampuero, pudo observar un vehículo sin placas de matrícula que les infundió sospechas. Dicho vehículo se encontraba estacionado en las inmediaciones de un taller del municipio.

Al no tener placas de matrícula, los agentes realizaron indagaciones con el número del bastidor, pudiendo verificar que se encontraba denunciado como sustraído desde hace 10 años.

En una inspección posterior al vehículo, en su interior se hallaron unas placas de matrícula, que correspondían a otro automóvil de la misma marca y modelo que el sustraído.

De las pesquisas realizadas, se pudo saber que el vehículo había sido llevado al taller por un particular, para ser utilizado como piezas para la reparación de otro del mismo modelo. Al mismo tiempo pudieron averiguar la identidad de esta persona, quien resultó ser vecino del término municipal de Castro Urdiales.

Finalmente, una vez localizado, y del resultado de las indagaciones realizadas, en el presente mes de marzo se procedió a su detención como presunto autor de un delito de receptación y otro de falsedad documental en relación con las placas de matrículas localizadas.