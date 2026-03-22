Cuatrocientos profesionales se forman en cardioprotección

El objetivo de la Concejalía de Salud era capacitar en el uso de desfibriladores y cómo responder ante una situación crítica como parte del Plan de Cardioprotección

Cerca de 400 profesionales han participado en la formación en soporte vital básico ofrecida dentro del Plan Municipal de Cardioprotección.

Así lo ha informado la concejala del área, Zulema Gancedo, quien ha destacado por un lado la alta participación de los empleados municipales en los diferentes cursos programados, así como la alta satisfacción expresada por quienes se han formado y que han trasladado a la concejalía.

Esta formación se ha ofertado dentro del programa de formación municipal a través de cursos certificados oficialmente y según las guías de la ERC (Europen Resuscitacion Council).

Desde su inicio, se han formado personal del Ayuntamiento, del IMD, del Servicio de Transportes Urbanos (TUS), de la empresa de turismo, policías y bomberos.

Tal y como ha explicado, este plan de formación tenía como objetivo enseñar los pasos básicos, el reconocimiento de la situación, cómo pedir ayuda, cómo realizar una maniobra de reanimación, usar un desfibrilador y sobre todo restar “miedo” a intervenir en una situación vital donde el tiempo, o retraso en la actuación, resta probabilidades de supervivencia a la hora de salvar la vida de una persona que ha sufrido una parada cardiaca.

Gancedo ha hecho hincapié en la importancia de esta formación, incluida dentro del Plan Municipal de Cardioprotección de Santander, un ambicioso programa basado en cuatro grandes pilares: instalación de nuevos DEA en varias zonas públicas de la ciudad, así como en dependencias municipales, en total, 69 dispositivos disponibles para proteger inicialmente a las personas ante un evento cardiaco y con proximidad a un DEA; mantenimiento y/o renovación de todos los DEA de otras instalaciones municipales y previos a este momento; formación a empleados municipales y extensión a la población.

Gancedo ha reiterado el compromiso de Santander para avanzar como ciudad cardioprotegida y el trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento junto con su propio equipo del Área de Salud y el Área de Personal a través de Prevención de Riesgos Laborales para organizar esta formación interna, y dar respuesta a un importante problema de salud pública como son las paradas cardíacas extrahospitalarias que provocan un elevado número de muertes cada año.

Entre un 30% y un 50% de las muertes por parada cardiorrespiratoria se producen antes de llegar al hospital, por ello y en estos casos, la colaboración ciudadana es fundamental para poder salvar una vida ya que las técnicas de RCP deberían comenzar en los primeros 3-4 minutos tras la parada cardiorrespiratoria.

“Estas técnicas son cruciales para salvar vidas y por eso es importante este plan. No solo disponer de desfibriladores y formar a nuestro personal y empleados de instalaciones, además de los dispositivos móviles, sino que también, hemos de dar alcance a los ciudadanos de a pie para que el mayor número de personas dispongan del conocimiento mínimo necesario sobre RCP básica y podamos actuar del mejor modo posible ante un accidente cardiovascular”, ha asegurado.

Desfibriladores

Son espacios cardioprotegidos el edificio del Ayuntamiento, edificio Ribalaygua, edificio administrativo de La Paz, Biblioteca de Menéndez Pelayo, Escuela municipal del Barrio Pesquero, zona del ciberteatro de Miranda, centros cívicos Callealtero, Camarreal, Meteorológico, Cazoña y Tabacalera; centro de acogida Princesa Letizia y en la zona del colegio Menéndez Pelayo.

También hay desfibriladores en Jardines de Pereda, Jardines de Piquío, Los Pinares, Parque Altamira, Parque de la Magdalena, Parque de Mataleñas, Parque Mesones, Parque Mendicouague, Parque Sotileza y Parque de la Vaguada de las Llamas.

Respecto a las playas, se colocaron en Los Peligros-La Magdalena, la Concha, Primera y Segunda del Sardinero, el Bocal-La Maruca-Rosamunda y la Virgen del Mar.

Tambien son ya son espacios cardioprotegidos las sedes de los servicios de Protección Civil, Bomberos y Policía Local; los mercados de La Esperanza y México; el servicio municipal de Vigilancia de la Salud, el Palacio de la Magdalena y el Palacio de Exposiciones.

Igualmente cuentan con desfibriladores todas las instalaciones deportivas municipales (Palacio de Deportes, Complejo Deportivo, Campo de Golf, pabellones municipales y campos de fútbol).