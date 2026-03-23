Once detenidos en Castro Urdiales por blanqueo de capitales vinculado al tráfico de drogas

Mediante testaferros, han enviado a Paraguay al menos 100.000 euros, dinero utilizado para la construcción de un gran chalet.

También se aprovechaban para blanquear dinero de una empresa de Castro Urdiales, y contaban con diferentes propiedades en la zona.

23 marzo de 2026.- La Guardia de Cantabria, en el marco de la segunda fase de la operación “Leviatán”, ha desmantelado una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, donde también se ha puesto al descubierto supuestos delitos de alzamiento de bienes, falsedad documental y estafa contra la seguridad social.

En esta segunda fase de la operación, se ha contado con la colaboración de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (DAVA) de la Agencia Tributaria en Cantabria, en la investigación del supuesto blanqueo de capitales.

Se ha procedido a la detención de once personas, de los cuales, tres de ellos ya habían sido detenidos también en la primera fase de la operación por presunto tráfico de drogas, otros seis son considerados testaferros, y dos están relacionados con una empresa de Castro Urdiales.

La primera fase de la operación “Leviatán” se culminó en julio del pasado año con la detención de cinco personas, erradicando un activo punto de suministro de cocaína a consumidores y pequeños distribuidores de Castro Urdiales y de la zona oriental de Cantabria.

En aquella ocasión se intervinieron más de 3.000 gramos de cocaína, calculando que se podían haber puesto en circulación unas 12.000 dosis,

7 armas cortas y 4 largas, munición, y dinero, entre otros efectos.

En esa ocasión ya se obtuvieron diferentes indicios que apuntaban al presunto blanqueo de capitales, con propiedades tanto en Cantabria como en Paraguay.

Continuadas las indagaciones y de las pruebas obtenidas, los componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Castro Urdiales, comenzaron una investigación patrimonial sobre los principales integrantes de la organización criminal, pudiendo averiguar que, durante dos años, en los que no se les conocía actividad laboral, se había remitido a Paraguay al menos cerca de 100.000 euros, descubriendo que con ese dinero se está construyendo un chalet de grandes dimensiones en el mencionado país.

Dichas cantidades fueron enviadas desde locutorios utilizando a testaferros que también han sido detenidos. Al menos uno de ellos, realizó más de una veintena de envíos por un valor que rondaría los 24.000 euros.

También se pudo averiguar que habían adquirido tres propiedades en el término municipal de Castro Urdiales, y a nombre de familiares, la compra de varias fincas y vehículos.

Cobrar de una empresa sin trabajar

La investigación puso al descubierto, que uno de los detenidos cobró una nómina mensual de 1.800 euros durante once meses, sin realizar actividad laboral alguna en la empresa en la que estaba dado de alta en el término municipal de Castro Urdiales.

Las indagaciones apuntan a que esta persona presuntamente entrega dinero procedente de la droga a un responsable de la empresa, recibiendo posteriormente parte de ese dinero en concepto de nómina mensual. También se pudo descubrir que por esta contratación ficticia se llegó a cobrar una subvención.

Los investigadores de la Guardia Civil, además de los supuestos ilícitos penales descubiertos, emitirán un informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria, ante presuntas irregularidades de la mencionada empresa.