Denuncian que las instituciones «promocionan las pseudoterapias»

El Círculo Escéptico afirma que el II Congreso de Vida y Conciencia promueve prácticas «que pueden suponer serios riesgos para la salud»



El II Congreso de Vida y Conciencia, que se celebrará en Santander el 25 de abril, promueve prácticas que ‘pueden suponer serios riesgos para la salud’, afirma la asociación Círculo Escéptico, dedicada a combatir las pseudociencias y las pseudoterapias.

Este congreso tendrá lugar en Santander el 25 de abril y cuenta con la colaboración del Gobierno de Cantabria a través de Cantabria Infinita, y el Ayuntamiento de la capital ‘ha puesto el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander a disposición de los organizadores’.

El II Congreso de Vida y Conciencia está dedicado a la promoción de prácticas ‘sin valor terapéutico demostrado que pueden suponer serios riesgos para la salud individual y colectiva’.

Círculo Escéptico detalla que en el programa del evento hay un investigador de lo paranormal, un pseudoterapeuta, un médium y una divulgadora del espiritismo. Estos expertos hablarán de la grabación de voces del más allá, la

percepción extrasensorial, las terapias regresivas –que pretenden sanar mediante el acceso a supuesto material almacenado en el subconsciente– y de la presunta vida después de la muerte.

«La falsa idea de que hay terapias, al margen de la ciencia, que sirven para combatir enfermedades puede llevar a algunas personas a retrasar tratamientos médicos realmente efectivos, cuando no a renunciar a ellos. El precio a pagar por ese tipo de elecciones puede ser la propia vida, por lo que los poderes públicos han de evitar que, en la medida de lo posible, se confunda a la ciudadanía y se le vendan falsos remedios», añade Círculo Escéptico.

El Círculo Escéptico, asociación dedicada a la promoción del pensamiento crítico y al combate de la pseudociencia, considera que el carácter ‘engañoso’ de las ideas que se van a promocionar en el II Congreso de

Vida y Conciencia de Santander las sitúa ‘en las antípodas de las que pueden y deben auspiciarse desde los poderes públicos. Por ello, pide al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Santander que reconsideren su apoyo a esa

reunión’.



El Círculo Escéptico es una entidad sin ánimo de lucro que fomenta el pensamiento crítico y lucha contra la pseudociencia y la superstición. Colabora en la promoción del escepticismo científico con la Cátedra de

Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, la Universidad de La Coruña, la Biblioteca de Bidebarrieta (Bilbao), la Biblioteca Foral de Vizcaya y los Museos Científicos Coruñeses, entre otras entidades.