Operativo de búsqueda de un hombre desaparecido en Santiurde de Toranzo
El Gobierno de Cantabria coordina la búsqueda de un hombre de 68 años en Bárcena, Santiurde de Toranzo. El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso de su desaparición en torno a las 10:30 horas de esta mañana y movilizó los recursos que participan en el operativo.
Se trata de 29 personas, 16 vehículos y 5 perros miembros del Servicio de Protección Civil del Gobierno de Cantabria, el GREIM de la Guardia Civil, Cruz Roja, las Agrupaciones de Protección Civil de Corvera de Toranzo y de Santander, esta última con guías caninos, el helicóptero y el servicio de drones del Gobierno de Cantabria.
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