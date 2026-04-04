  • 6 de abril de 2026
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Operativo de búsqueda de un hombre desaparecido en Santiurde de Toranzo

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El Gobierno de Cantabria coordina la búsqueda de un hombre de 68 años en Bárcena, Santiurde de Toranzo. El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso de su desaparición en torno a las 10:30 horas de esta mañana y movilizó los recursos que participan en el operativo.

Se trata de 29 personas, 16 vehículos y 5 perros miembros del Servicio de Protección Civil del Gobierno de Cantabria, el GREIM de la Guardia Civil, Cruz Roja, las Agrupaciones de Protección Civil de Corvera de Toranzo y de Santander, esta última con guías caninos, el helicóptero y el servicio de drones del Gobierno de Cantabria.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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