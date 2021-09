Descenso “insignificante” del paro y empleo de “mala calidad”, las claves del trabajo en Cantabria para los sindicatos

Lombilla ha incidido en que “en este momento, se hace más necesario que nunca reivindicar la subida del SMI y no nos conformamos con la subida de 15 euros”, y ha concluido que “esta no puede ser una subida estética, sino que tiene que se tiene que reflejar en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras y seguir en la línea de llegar al 60% del salario medio en 2022 -1.060 euros-“.

You may also like