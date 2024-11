DESMONTANDO BULOS: todavía no se ha encontrado ningún cadáver en el ‘parking’ de Bonaire

ACTUALIZADO: 4 de noviembre de 2024 a las 12.41

Un audio circula por las aplicaciones Telegram y WhatsApp con el presunto testimonio de operarios que dicen haber entrado al parking de Bonaire en Aldaia y ver «cientos de cadáveres». Es un bulo. La Policía Nacional todavía no ha encontrado ningún cadáver

A las 11.30 de este lunes 4 de noviembre la Policía Nacional ha comenzado la inspección con drones de 50 vehículos ubicados en el interior del aparcamiento de Bonaire en Aldaia sin que se haya localizado todavía ningún cadáver causado por la dantesca DANA que azotó la zona.

Eso, que es la realidad en este momento, no ha impedido que los creadores de bulos difundan sus falsedades con audios de presuntas intervenciones de operarios con «cientos de cadáveres dentro de los coches» en el lugar.

Los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil fueron los encargados de achicar el agua del parking y realizar a ciegas una primera exploración. Después, las tareas de rescate de posibles víctimas han pasado a ser responsabilidad de la Policía Nacional, que ha realizado una primera entrada con drones.

Falso audio con «metales pesados tóxicos» en el agua de Santander

No es el primer bulo que se difunde durante la trágica DANA, y Cantabria no es ajena a este peligroso fenómeno de falsas noticias.

Hace pocos días, con motivo de un vertido de aceite en un canal que surte de agua a Santander, otro falso audio alertaba de «metales pesados tóxicos» en el suministro de agua de la capital cántabra, un bulo más que fue desmentido por el Ayuntamiento de Santander y refleja el peligro que suponen las «fake news» para una sociedad cada vez más interconectada mediante aplicaciones que permiten a cualquier persona, sin cualificación periodística de ninguna clase, emitir cualquier barbaridad que puede generar una grave alarma social o derivar en conflictos.

En el caso de las terribles inundaciones en Valencia a causa de la DANA, el audio que está circulando en las últimas horas se atribuye de forma falsa al alcalde de la zona o a un operario que ha entrado, y asegura en falsedad que hay «cientos de cadáveres» en el aparcamiento de Bonaire, cuando lo cierto es que la Policía Nacional todavía no ha localizado ningún fallecido.

Que no le engañen: ningún audio de WhatsApp, Telegram o cualquier vídeo de TikTok le va a revelar nunca «verdades que ocultan los medios de comunicación» porque, simplemente, en la inmensa mayoría de los casos se trata de bulos creados con espurias intenciones.

Si los periodistas o los medios de comunicación no lo publicamos, en muchos casos es porque no es verdad, no por ninguna conspiración global.

