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Detenido por hurtos en el interior de empresas en polígonos de Camargo y Miengo

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Se denunció la sustracción, entre otros efectos, de herramienta nueva y complementos para motoristas por valor de más de 3.000 euros.

15 de abril de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria, en el marco de la operación “HURMARGO”, contra hurtos en naves y empresas en polígonos industriales de Camargo y Miengo, ha procedido a la detención de un hombre de 43 años de edad y vecino de Torrelavega, como presunto autor de cinco delitos de hurtos, uno de ellos en grado de tentativa.

Estos hechos delictivos se cometieron en tres días consecutivos, cuando estaban abiertos al público los establecimientos, mediante hurtos al descuido y ocultando los efectos entre la ropa. Aunque fueron pocos los objetos sustraídos, los mismos fueron escogidos de altos precios, superando lo denunciado los 3.000 euros.

Durante la mañana del día 12 de marzo en un polígono del municipio de Camargo, y en diferentes empresas, se sustrajeron guantes y chaqueta para motoristas, y se intentó el hurto de una pistola neumática, si bien, en este último caso fue sorprendido un hombre que huyó del lugar, sin llevarse efecto alguno. Ese mismo día por la tarde y en el municipio de Miengo, en otra nave, se denunció el hurto de una pistola neumática, coincidentemente idéntica a la que se intentó sustraer por la mañana en Camargo.

Al día siguiente en otro polígono de Camargo, se sustrajeron tres herramientas de precisión, siendo valoradas en unos 2.200 euros. Al día siguiente, también en el municipio de Camargo, se denunció la sustracción de botellas de aceite.

De las indagaciones realizadas por la Guardia Civil de Camargo, además del modus operandi coincidente, se pudo averiguar diferentes rasgos del presunto autor de los hechos.

Otras indagaciones permitieron averiguar un vehículo utilizado por el presunto autor, lo que condujo a los investigadores a Torrelavega, averiguando la identidad de la persona que se buscaba, la cual ya había sido detenida o investigada en una docena de ocasiones por la Guardia Civil.

Finalmente pude ser detenido en fechas recientes, como presunto autor de los hechos, continuándose las indagaciones para la localización de los efectos sustraídos.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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