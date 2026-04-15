  • 16 de abril de 2026
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¿Piensas descargar «Torrente, presidente» de forma pirata? Cuidado, te expones a muchos riesgos

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Virus y otras amenazas tecnológicas se esconden en muchas páginas de piratería con el cebo de películas, series o videojuegos

La película «Torrente, presidente», dirigida e interpretada por Santiago Segura, está haciendo historia en las taquillas de cine de toda España.

Pero siempre hay personas que intentan acceder a los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual sin pasar por caja. El propio Santiago Segura protagoniza un vídeo en el que desaprueba los intentos de descargar sus películas gratis, algo que ya hizo años atrás y que ha vuelto a hacer ahora con «Torrente presidente».

Pero lo menos grave que puede pasar es que salga Segura hablando y no su película. Lo cierto es que la mayoría de enlaces de páginas, como se ilustra en la captura de pantalla de esta noticia, están llenas de virus y otras amenazas tecnológicas que pueden poner en peligro el ordenador, el teléfono móvil o cualquier otro dispositivos del usuario.

Las páginas de descargas suelen estar plagadas de trampas y de archivos espía, virus e incluso «keyloggers», esos programas que registran todo lo que tecleamos en el ordenador. A día de hoy, cuando muchas personas utilizan sus ordenadores para acceder a su banco y manejar su dinero, este tipo de amenazas tecnológicas son cada vez más peligrosas.

¿De verdad merece la pena poner en peligro tu banco por no gastar unos euros en ir al cine a ver la película de Santiago Segura? Es para reflexionar porque las páginas de descargas piratas están llenas de trampas.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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