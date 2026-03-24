Detenido por pinchar ruedas en un polígono de Bezana

Estas ruedas corresponden a cuatro vehículos pertenecientes a una misma empresa.

24 de marzo de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un varón de 55 años de edad, como presunto autor de un delito de daños, al considerar que pinchó un total de 13 neumáticos de cuatro vehículos.

A principios del presente mes de marzo, los empleados de una empresa situada en un polígono industrial del término municipal de Santa Cruz de Bezana, se encontraron cuatro de los vehículos de la misma, con la mayor parte de las ruedas pinchadas. Estos vehículos estaban estacionados en las proximidades de la citada empresa.

En total fueron 13 neumáticos dañados, algunos de ellos de vehículos todo terreno, con un perjuicio económico para la empresa de unos 3.000 euros.

De las indagaciones realizadas por efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Santander, pudieron averiguar que un varón con algún objeto punzante había pinchado las ruedas de madrugada.

Gestiones posteriores permitieron determinar que el presunto autor podía ser un trabajador de otra empresa próxima a la afectada, el cual pudo haber pinchado las ruedas al salir de su trabajo.

Con los datos conseguidos y una vez averiguada la identidad del presunto autor de los hechos se ha procedido a su detención.