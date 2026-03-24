San Vicente de la Barquera presenta un completo programa de actividades por La Folía

-El día grande con la Procesión Terrestre y la Procesión Marítima de la Virgen de la Barquera será el domingo 19 de abril

-Este año 2026 será el pesquero Siempre Santa María el encargado de llevar a la Virgen de la Barquera durante la Procesión Marítima



San Vicente de la Barquera, 24/03/2026.- La villa marinera de San Vicente de la Barquera ha publicado el programa completo de actividades por La Folía 2026, Fiesta de Interés Turístico Regional que vivirá su día grande el domingo 19 de abril.

Las actividades comienzan el Jueves 16 de abril, con un Taller de Elaboración de un cuadro de la Virgen de la Barquera, para el que hay que apuntarse en el correo info@asociacionbarrioelretiro.es

El Viernes 17 de abril, a las 20.00 horas inicio de fiesta con batucada de Batuca Maraca, por las calles de San Vicente de la Barquera. A las 22.30 en la Plaza Mayor del Fuero Macro Discoteca Kolossal y a las 24.00 DJ El Cejas.



El Sábado 18 de abril, a las 11.00 horas, Taller de Elaboración de anchoas a cargo del Club Náutico, en sus instalaciones. A las 16.00 horas en la Playa del Tostadero, prueba de Casting. A las 22.00 horas Macro Discoteca Titanium, a las 23.00 horas actuación del grupo Los Rebeldes y Discoteca Titanium, en la Plaza Mayor del Fuero.

Horarios La Folía domingo 19 de abril

–A las 8.00 horas: Toque de Diana a cargo de la Banda.

-A las 10.30 horas: Pasacalles de la Banda de Cornetas, Tambores y Picayos, hasta la Plaza Mayor del Fuero.

-A las 11.45 horas, recepción a las autoridades en el Ayuntamiento.

-A las 12.00 horas Misa Solemne, cantada por la Coral Barquera.

-A las 13.00 horas actuación de Raíces Barquereñas y la Escuela de Folclore, en las plazas y calles.

-La Procesión Terrestre a las 16.45 horas con la Virgen de la Barquera, desde la Iglesia Santa María de los Ángeles hasta el Muelle, con la tradicional y emotiva actuación de las Picayas en la Avenida de los Soportales.



Y después la Procesión Marítima a las 18.15 horas con el embarque de la Virgen, este año en el pesquero Siempre Santa María, y la participación de las diferentes embarcaciones del puerto. De regreso la imagen de la Virgen será trasladada en procesión desde el muelle nuevo hasta su Santuario, con los cánticos de las Picayas y la Salve Marinera.

A las 21.30 en la Plaza Mayor del Fuero, actuación del grupo Los Calis y DJ hasta fin de fiesta.