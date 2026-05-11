  • 11 de mayo de 2026
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Detenido por robar más de 30.000 euros en materiales de obra en Camargo

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Se trataba principalmente de materiales metálicos

Se recuperaron 1.000 kilos de hierro que habían sido vendidos a una chatarrería de Cantabria

11 de mayo de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de una persona de 42 años de edad, vecino del término municipal de Penagos, como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza y uno de hurto de materiales de obra valorado en más de 30.000 euros, sustraídos en el término municipal de Camargo.

El pasado día 7 de abril, la Guardia Civil de Camargo inició una investigación tras recibir una denuncia por el hurto de 665 piezas entre puntales, andamios, tableros de madera, cabezales y otros materiales de obra, todo ello valorado en unos 27.000 euros, que se encontraban en un terreno donde se está realizando una construcción.

Días después, se tuvo conocimiento que, en una empresa, y en dos días consecutivos, tres hombres, tras forzar la valla perimetral por distintas zonas, habían robado del interior del recinto mangueras de cobre y piezas de hierro mecanizadas, valorado en 3.400 euros.

De las pesquisas realizadas, se pudo averiguar el vehículo utilizado en estos hechos, una furgoneta, la cual el mismo día del último robo había sido identificada por una patrulla. En ese momento el vehículo estaba ocupado por una única persona.

Continuando con las indagaciones, efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Camargo, localizaron en una chatarrería de Cantabria, parte del material de obra que había sido hurtado, unos 1000 kilos de hierro, el cual ha sido devuelto a su legítimo propietario.

Finalmente, la Guardia Civil ha procedido a la detención de uno de los presuntos autores, continuando con las labores de investigación, para identificar al resto de los autores.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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