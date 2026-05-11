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Norak Cruz y Mario Iglesias en el Parlamento de Cantabria

«Cantabria no puede ser tierra abonada por el odio», denuncia el PSOE

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Norak Cruz y Mario Iglesias en el Parlamento de Cantabria
Norak Cruz y Mario Iglesias en el Parlamento de Cantabria

«Cantabria no puede ser tierra abonada por el odio. Eso que llaman «prioridad nacional» atenta contra la convivencia y contra la Constitución, también nuestro Estatuto de autonomía», han anunciado este lunes los diputados socialistas Norak Cruz y Mario Iglesias en el Parlamento de Cantabria.

El PSOE cántabro reacciona así a la «prioridad nacional» pactada por VOX y PP en otras comunidades autónomas, algo que incluso desde la Unión Europea se ha negado por no ser legal. En este sentido, Cruz e Iglesias han avanzado que la iniciativa presentada por los socialistas es «en defensa de la dignidad de las personas».

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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